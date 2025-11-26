慈濟大學校慶之夜 多元文化交織的教育與傳承
慈濟大學於25日舉辦「慈濟大學31週年校慶之夜」，以音樂、舞蹈與文化展演串起校園多元風貌，展現慈大深耕花蓮、培育本地及國際人才的人文精神，感謝花蓮鄉親長期支持，包括外交部東部辦事處處長陳俊郎、花蓮縣衛生局局長朱家祥、花蓮縣政府督學江孟勳等貴賓皆到場共襄盛舉。
劉怡均校長致詞，師生發揮才華，是歡樂之夜，慈濟大學培育了未來的世界公民，不同國家族群的學生在慈濟大學成長，相親相愛，一起合作共善，讓世界更美好，更感恩慈誠懿德會從學校籌備開始，一路的支持與陪伴。
外交部東部辦事處處長陳俊郎致詞，相較於西部，東部在醫療、教育上資源不足，由於慈濟大學的創立，讓花東青年學子可以就近念大學，尤其是醫學院的創立，培育了花東自己的醫療人才，現在還匯聚了許多國際學生，慈誠懿德會給予像家庭般的照顧，這是全台灣唯一的。
由醫學系校友陳彤、護理學系校友歐陽安琪老師、兒童發展與家庭教育學系陳玟妤領唱慈濟大學校歌和護理學院院歌。慈濟護專第六屆校友(89年畢業)歐陽安琪老師，107年到慈濟大學護理系任教，歐陽安琪老師表示，15歲唱的「少年的心像蓮花一樣..」，現在是「誓願將心比心想，眾生平安 解我憂勞痛創..」從學生變成老師，心中謹記著上人對教育的期許。
慈濟大學深耕花蓮，鼓勵同學以專業進行服務，光復洪災超過700位師生投入復災，今天也播放復災紀錄影片，重溫師生們在第一線服務的身影，期盼災區早日重建。
87級醫學系校友孔睦寰與同學創作的「很幸福」，是他大五時送給學長姐的畢業禮物。這首紀錄友誼的歌曲不僅在慈大校園流行，隨著慈濟歌選在全球傳唱。今晚由他與慈誠懿德會手語演繹，目前在大林慈濟醫院服務的孔睦寰再度登上校園舞台演唱，他說：「很開心能有這個機會，用這首歌回到母校，祝慈濟大學生日快樂。」
活動同時展現代代相傳的力量。慈誠爸爸黃逸樵與傳播系校友黃榆真攜手，以二胡和鋼琴演奏〈心願〉，中西交融的旋律傳遞世代傳承的意義。
國際學生的表演呈現繽紛文化風貌，菲律賓同學的「Piliin Mo Na Ang Pilipinas」歌詞描繪菲律賓島嶼、海岸、節慶與人民的熱情，傳達身為菲律賓人的自豪，菲律賓同學Jerlyn jane Florendo(馮婕琳)說：「讀大學是我的夢想，這裡的教育很優良，人們對我很好，能來慈大念書我很幸運。」
融合傳統的印尼舞蹈和音樂劇，印尼同學的「Tari kecak」精彩演出，獲得全場熱烈掌聲，彷若瞬間移動到峇里島。南非、莫三比克、馬拉威、辛巴威同學帶來充滿非洲大地活力的舞蹈。
慈大 HoHi Young 歌舞社則以青春洋溢的〈蘭調新生〉展現阿美族、噶瑪蘭等歌曲和舞蹈魅力；Tusasau 原音社演唱魯凱、阿美、卑南族傳統歌謠，以厚實歌聲分享族群文化與情感，兩個原住民社團，呈現慈大校園原住民族文化的生命力。
除了學生，慈大教職員也展現才華，組成披頭四樂團自彈自唱，多首民歌引起台下師長以及慈誠懿德會共鳴，跟著一起回到60年代的。
壓軸由榮獲113學年度全國音樂比賽的慈大管樂社演出三首風格各異的曲目，並演奏「生日快樂」，全場師生以菲律賓語、印尼語、葡萄牙語、英語、馬來語、中文共同合唱，為校慶之夜畫下溫馨句點，大家預約明年再見。
撰文／李家萓；攝影／許榮輝、張進和、羅瑞鑫
