慈濟大學生日快樂 再生環保蛋糕入場

慈濟大學昨天舉辦校慶活動，開幕進場不僅有五專部學生獨挑大樑，擔任儀隊和掌旗官，還包括校友會、各院系科、教職員、樂齡大學、第三人生大學師生都是熱情滿滿，慈誠懿德會爸爸媽媽更發揮創意，頂著超大號再生環保蛋糕入場，超級吸睛。

「年齡不是問題，距離更擋不了我們的熱情。」

舉著特大號生日蛋糕進場，慈濟大學慈誠懿德會爸爸媽媽，使出渾身解數，就是要帶來最誠摯的祝福。

「祝你生日快樂。」

慈濟大學校慶，一大早全校師生列隊進場，共同慶賀。

慈濟大學校長 劉怡均：「31年，36年(護專)，對一所大學來講，還算是很年輕的大學，但是，我們培育這麼多優秀的校友，相信慈濟大學一步一步，慢慢地成長，我們未來會有更多廣大的校友，讓慈濟大學以大家為榮。」

「各就各位。」

運動場上的重頭戲，莫過於百米賽跑，現場歡呼聲不斷。

慈濟大學聖文森籍學生 Travis Thompson：「我都利用踢足球之後時間練習跑步，還好努力有所回報，這是個很棒的體驗，能跟同學一起用這樣的方式迎接校慶，真的很棒。」

而在校園另一頭的園遊會，同樣是人聲鼎沸，排隊人潮源源不絕。

慈濟志工 黃少美：「31周年，我們要來慶祝，所有我們義賣的東西要捐到我們的，那個花蓮的樺加沙的災民，為他們，幫助他們，微薄的力量。」

慈濟大學國際學生聯誼會會長 楊麗諠：「馬來西亞學長姊就是已經畢業之後，他們也一起來回味，然後也是幫助這些學弟妹，去維持社團的傳統特色。」

「123。」

慈濟大學走過而立之年，還要持續茁壯，團結力量大。

