慈濟大學舉辦Global Village 多元文化交流熱鬧登場

由慈濟大學全球事務處主辦的「2025 Global Village」日前在介仁校區舉行。本次活動邀請越南、馬來西亞、印尼、菲律賓及尼泊爾等國學生，以傳統遊戲、歌唱及當地食物，讓國際生和台灣學生彼此認識交流，互相了解不同國家的文化。

「2025 Global Village」吸引了超過190位師生參與。越南學生身著傳統服飾，介紹越南器皿並安排彩繪國旗的互動活動，讓來自不同國家的學生彼此認識國旗與文化。馬來西亞學生則分享了多元文化特色，特別介紹「Baba Nyonya文化」，說明其為數百年前華人移民在馬來西亞、新加坡及印尼後裔的文化，展現中華與馬來文化的融合，包括美食、語言及傳統習俗。

菲律賓學生準備了各式傳統遊戲，並以當地小吃作為遊戲獎勵。護理系三年級學生Shane表示：「我很高興大家喜歡我們準備的美食與遊戲，這是分享文化並學習其他文化的絕佳機會。」尼泊爾學生則帶來令人驚艷的舞蹈表演，精湛舞技吸引觀眾目光，展現文化的活力與團隊合作精神。還有印尼同學帶來默契十足的樂團表演。

活動最受歡迎的環節是全體一起演唱流行歌曲，例如《All of Me》，由印尼學生伴奏，讓國際生及在地學生透過音樂連結。來自南非三年級學生Esihle Matiwane表示：「這是一個很棒的活動，讓我有機會放鬆、社交，並認識來自不同地方的人。我尤其對各國美食和文化感到好奇與驚喜。」

全球處表示，「2025 Global Village」活動籌備期長達三週，期間雖忙碌，但透過團隊合作與持續溝通，所有細節順利完成。活動負責人Sabrina說：「這不只是舉辦一個活動，更是創造一個讓大家分享與微笑的空間。透過文化交流展示傳統、美食與習俗，促進國際學生之間的友誼。」

撰文、攝影／宋智恩