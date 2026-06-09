慈濟大學護理學院助原民學生翻轉人生

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慈濟大學今年應屆護理姐妹花，余竺恩（左）、余承晏。（圖：慈濟大學提供）

花蓮慈濟大學114學年度畢業典禮，護理學院當中五專公費生有66名應屆畢業生、二技或大學部也不計其數。他們畢業後，有人選擇繼續升學，也有人直接進入慈濟各大醫院體系就業。他們的共同心聲，就是國中畢業能有公費就讀護理專業，不僅減低家庭經濟負擔，現在畢業即就業，無縫接軌，翻轉了經濟弱勢的限制。

阿美族美貞，從小由務農的奶奶拉拔長大，為減輕奶奶經濟重擔，她選擇慈濟大學五專護理科原住民公費生，享有學雜費、住宿費等全免，每月還有5千元零用金，得以安心求學。奶奶在她五專三年級時病逝，未能參加畢業典禮，一但面對課業與實習壓力，想要放棄，就會聆聽與奶奶的通話錄音檔，還有懿德媽媽的溫暖擁抱及同儕鼓勵，讓她堅持至今。如今她二技護理學院畢業，馬上到花蓮慈濟醫院急重症病房服務，希望成為對社會有貢獻的人。

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美貞（右）在奶奶的遺言錄音、懿德媽媽與同學支持下，順利從五專、二技完成學業。（圖：慈濟大學提供）

慈濟大學護理學院五專護理科主任郭育倫表示，慈大與慈科大合校後，原住民五專護理公費生持續招收新生，校方不只是課業輔導，更與原住民族學生資源中心密切合作，透過定期關懷訪視、文化學習活動及心理支持等措施，協助學生適應校園生活。郭育倫強調，學校每學期舉辦原民週等多元文化活動，讓原住民族學生找到認同感與歸屬感，也讓不同族群背景的同學彼此欣賞，營造充滿愛與包容的友善校園。「我們希望每個原民孩子都知道，他們不是孤軍奮戰。」

同樣在今年畢業的還有布農族姐妹竺恩與承晏，是五專部學姐、學妹。妹妹承晏今年五專護理科畢業，她為讓部落長輩乖乖吃藥，以誇張手勢表演「血管快破掉」的風險，讓長輩印象深刻。姐姐竺恩疫情期間更以族語錄製正確戴口罩影片，化身衛教網紅，則是護理二技畢業生。竺恩選擇花蓮慈濟醫院外科加護病房，承晏則打算繼續攻讀二技，跟隨媽媽腳步在護理之路前進。

疫情期間竺恩還錄製正確戴口罩影片。（圖：慈濟大學提供）

慈濟大學指出，自1996年起，慈濟大學五專護理科原住民族學生單獨招生，全額補助學雜費、住宿費等費用，每月再領5,000元零用金，每位學生五年補助近40萬元。至今已幫助2,226人，挹注金額超過6億3千多萬元，讓無數原民學子透過教育翻轉人生。（梁國榮報導）

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