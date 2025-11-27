慈濟大學31週年校慶 人文薈萃展現青銀共融活力

慈濟大學31周年校慶。（圖：慈濟大學提供）

慈濟大學26日舉行31週年校慶，以「人文薈萃育英才 智慧同心創未來」為主題，凝聚師生、校友及社區民眾，展現教育的豐碩成果。校長劉怡均表示，31歲的慈大正值壯年，她也提醒所有參與者，運動場上最重要的不是名次，而是團結合作與努力向前的力量。

不畏低溫，開幕典禮熱情洋溢。由五專部學生擔綱的儀隊引領32支隊伍進場，包含各院系師生、校友及充滿活力的慈誠懿德會。懿德媽媽們利用回收物二次創作的創意道具，不僅環保，也展現了無限創意。畢業校友楊琳帶領全場高唱校歌，歌聲中傳遞著代代相傳的慈大精神。

運動會當中，也有19家花蓮小農參與擺攤，展現USR實踐╳社區共創的成果。（圖：慈濟大學提供）

運動場上，田徑、拔河及大隊接力等競賽如火如荼地展開，師生與慈懿會爸媽們全力投入，加油聲此起彼落，完美詮釋了運動家精神與青銀共融的和樂氣氛。場邊的園遊會同樣熱鬧，60個攤位從後中醫系學會手作的紫雲膏，到國際學生的異國美食，更有19家在地小農參與，具體展現了大學社會責任與社區共創的實踐。

校慶頒獎績優教職員。（圖：慈濟大學提供）

慶祝大會上，校方頒發資深教職員及各類研究卓越獎項，肯定師生的傑出貢獻。德宇師父也帶來證嚴上人的期許，期盼學校能持續成長，為社會培育更多良善的力量。活動在熱烈的造血幹細胞捐贈驗血建檔響應中圓滿落幕，不僅凝聚了全校的向心力，更彰顯了慈濟大學推動智慧共好、永續發展的教育願景。（梁國榮報導）