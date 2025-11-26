慈濟大學31週年校慶 青銀共融展現滿滿活力

慈濟大學舉行31週年校慶活動，感恩慈懿會做慈濟大學後盾。

十一月二十六日，慈濟大學在介仁校區舉行31週年校慶活動，以「人文薈萃育英才 智慧同心創未來」為主題。校長劉怡均表示，31歲的慈濟大學正值壯年，感恩有慈懿會做後盾，有校友會攜手成長，相信未來會更加亮眼。還不忘提醒師生，運動場上爭的不是名次，是團結、合作和努力向前的力量。

儀隊和掌旗官由五專部學生獨挑大樑

儘管氣溫驟降，依然無法阻擋開幕典禮進場的滿滿熱情，儀隊和掌旗官由五專部學生獨挑大樑，共有32支隊伍浩蕩進場，包括校友會、各院系科師生代表、教職員、樂齡大學、第三人生大學、慈誠懿德會爸爸媽媽等。並由兒童發展與家庭教育學系（100級）畢業校友楊琳領唱校歌，與學弟妹們一起祝賀慈濟大學生日快樂，更展現慈大教育卓然有成，遍地開花。懿德媽媽謝秀華表示，道具全都是二度創作的回收物（光碟、喜餅盒、保特瓶等），不但創意無限，超HIGH活力也絲毫不遜於年輕學子，衷心祝福慈大生日快樂！

超過200位慈懿會爸媽參與慈大校慶

不論是田徑競賽、1500公尺大隊接力、拔河或20人21腳的趣味競賽等，都能看到師生、教職員和慈懿會爸媽全力投入，加油聲不斷，積極備戰、爭取勝利的同時，也不忘展現運動家精神，以及青銀共融、互敬互愛的和樂氣氛！

運動場上爭的不只是名次，還是運動家精神

獲得100公尺男子組第一名的國際數位媒體科技學士學位學程一年級學生Travis Thompson（聖文森籍）表示，平常喜歡踢足球，跑步只是抽空練習而已，沒想到，能跑出好成績，感覺超棒！社工系一年級學生劉韋伶表示，每一項團隊競賽都參與，因為全班一致決議，「不論輸贏、志在參加」，更要創造全班的回憶！

國際數位媒體科技學士學位學程DMT，把畢業展覽搬到現場

運動累了，想補充點能量，場邊60個攤位的校慶園遊會應有盡有，不但有吃、有喝，還能送禮自用兩相宜，像是學士後中醫學系學會手作的紫雲/三黃膏、糖磚、國際學生聯誼會的馬來西亞風味炒粿條、印尼傳統早餐烤吐司沾冰巧克力牛奶、太魯閣族原民風的樹豆脆球等。甚至，還有19家花蓮小農參與校慶擺攤，廣邀社區民眾，以實際行動支持在地市集，展現USR實踐╳社區共創的成果。尤其，國際數位媒體科技學士學位學程，還把畢業展覽搬到現場，爭取更多曝光能見度！

氣溫驟降，熱騰騰的小吃備受青睞。手工現作的紅豆草仔粿今早剛從羅東送來。韓式炒年糕吸引滿滿人潮。熱呼呼的關東煮暖心又暖胃。

除了基本款的飲料、三明治、茶葉蛋等輕食，還有船運來台的小琉球麻花捲、剛出爐的宜蘭黑糖草仔粿，以及經營管理學系學生擺攤的韓式辣炒年糕、印尼傳統蛋餅、巧克力鮮奶捲、不論是辣度或甜度都調整成更符合臺灣民眾口味，既契合學生打卡發社群限動的必拍元素，也實際驗證「流通管理」選修課程所學。

拔河比賽，現場加油聲不斷

校慶慶祝大會，頒發獎項包括服務滿 30 年、20 年、10 年的教職員，以及講座教授、特聘教授、優秀青年、研究卓越獎、研究優良獎、論文獎、教師研究成果獎勵等，彰顯並肯定師生在教學、研究、服務與行政等面向的優異成果。

頒發服務30年教職同仁

德宇師父開示，證嚴上人在培育在地醫護人才同時，也逐步建構完整的慈濟教育體系，讓教職同仁能無後顧之憂。多年來，慈濟大學畢業校友在社會各界備受肯定，都來自於教師的用心教導與慈懿會爸媽的陪伴。期盼慈大能持續成長茁壯、利益人群，為社會培育更多良善的力量。

頒發社團優秀青年

只見運動場上熱血沸騰，運動場下熱情響應慈濟骨髓幹細胞中心的造血幹細胞捐贈驗血建檔活動，學生有志一同，身體力行來呼應利他和行善實際行動。慈濟大學31週年校慶，不但見證了師生奮力衝刺、拼博榮譽、堅韌不拔的意志，更凝聚了師生的向心力，持續推動智慧共好、永續發展的教育願景，共同開創慈濟大學更具前瞻與希望的未來。

宣誓發揮運動精神，挑戰極限

撰文／葉秀品；攝影／羅瑞鑫、張進和、許榮輝