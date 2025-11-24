慈濟大樹共修處 老幼共學趣味競賽

您用過米篩滾球嗎？，農村搓湯圓、曬蘿蔔乾都會用到它，在高雄慈濟大樹共修處，舉辦老幼共學趣味競賽，就把阿公阿嬤的兒時記憶，通通包進活動裡。

慈濟志工 陳宏彬：「再一邊 好 來來，擊掌 擊掌。」

祖孫玩「米篩滾球」，沒想到困難在後頭。小學生 陳泓宇：「我感覺很累 學習積少成多。」

小學生 潘奕甫：「學到怎麼挑扁擔，倒準的話 要專心 還有耐心。」

滾鐵圈技術了得，父女檔衝刺誰厲害，殊不知青出於藍，「風火輪」姐姐有練過。家長 李界宏：「當然是我女兒贏啊，親子感情會比較好。」

小學生 李芊華：「我爸爸做這個 帶去學校玩，平衡感 速度快又穩的話，就可以滾很好。」

慈濟志工 陳宏彬：「斜斜吹啦 比較快。」

「麵麵俱到」吹得灰頭土臉，三代同堂，除了阿媽、兒子孫子意外變廢棒。阿媽 胡瓊琦：「很好玩啊 陪孩子玩啊，用力吹啊有成功啊，第1名 第1名。」

小學生 郭安倫：「阿媽比我認真吹，我都沒有用力吹 所以失敗了。」

小學生 郭安倢：「0個 (妳也是0個喔掛蛋了)。」

家長 郭權德：「沒有 我是在另外1隊。」

老的小的攜手闖關，再困難都變簡單，竟然暗藏食農話題。慈濟志工 吳淑麗：「滾球的意思，就是我們在播種嘛，撒完種子 我們要挑水去灌溉，孩子會去挑水，滾鐵輪是要翻土 鬆土嘛，犛田那種感覺，麵麵俱到就是因為都已經收割了，就很開心地慶祝，所以就滿臉都是麵粉囉。」

慈濟志工 陳宏彬：「進場的是我們的農夫隊，大白牛 汗滴禾下土。」

粒粒皆辛苦，向大地致敬，志工絞盡腦汁，變出各種道具。慈濟志工 吳淑麗：「屁股翹起來之後才會比較像牛，臨時就加上了兩個屁股，豬八戒在拿的那個，就出現了這個耙子。」

慈濟志工 吳慧如：「農夫耕田，獅子就是動物園，萬物皆有靈 和諧共生。」

「快樂農場」耕耘有機田，萬物欣欣向榮。

