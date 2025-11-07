慈濟學術能量大躍進 全球頂尖科學家五年成長5.3倍

2025慈濟全球頂尖科學家

史丹佛大學最新公布的「全球前2%頂尖科學家 World's Top 2% Scientists」資料庫中，慈濟醫療志業與慈濟大學展現驚人的學術成長力，2024年共有16位學者入選，創下歷史新高，較2019年的3位成長5.3倍。在最具指標性的「終身科學影響力榜」中，慈濟體系共有9位學者入列，較2019年的2位成長4.5倍，展現慈濟在醫學研究與教育領域的卓越進展與國際能見度。

持續突破 學術動能倍增 根據史丹佛大學2019至2024年統計分析，慈濟體系涵蓋花蓮、台北、台中、大林四家慈濟醫院，以及慈濟大學，累計已有23位學者名列全球前2%。

史丹佛資料庫依研究影響力分為兩項主要榜單，終身科學影響力榜（Career-long Impact）是衡量學者職涯累積貢獻，慈濟體系累計12位上榜，2024年有9位入選。年度科學影響力榜（Single Year Impact）反映單年度研究活躍度與影響力，慈濟體系在2024年有16位入選。

慈濟體系的入榜人數近年快速攀升，2022年12位、2023年10位、2024年再創新高達16位，顯示慈濟醫療與教育志業的研究能量正全面綻放。其中，慈濟醫療法人副執行長暨花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇教授，在2022年全球排名達13,872名，為慈濟體系歷年最佳紀錄。2024年入選學者分布為花蓮慈院6位、大林慈院4位、慈濟大學3位、台北慈院2位以及台中慈院1位，展現各院區與學院研究發展的均衡布局。

郭漢崇教授：慈濟醫療法人副執行長暨花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇教授，連續6年入選全球前2%頂尖科學家榜單。

連續六年入選 研究堅持與卓越典範 慈濟體系有多位學者展現持續研究能量，連續多年名列全球前2%。慈濟醫療法人副執行長暨花蓮慈濟醫院泌尿部主任郭漢崇教授連續6年入選，花蓮慈院婦產部丁大清主任、台中慈院腸胃內科廖光福主任和大林慈院腎臟內科蔡任弼主任連續5年入選，花蓮慈院腎臟內科徐邦治主任以及泌尿部內視鏡泌尿科張嘉峰主任連續入選4年及3年。多位學者們長期穩定的研究成果，為慈濟體系建立了堅實的學術根基。

新生代學者崛起 研究傳承開花結果 2024年多位慈濟學者首次登上全球前2%榜單，展現慈濟培育新生代研究人才的成果。首次入選終身科學影響力榜的有慈濟大學特聘教授閻雲、花蓮慈院牙科部江俊斌教授與慈濟大學醫學資訊學系李添福教授。而大林慈院胸腔內科黃健修醫師的年度排名大躍進，進步高達266,893名，為全體學者中進步幅度最大。這些成果凸顯慈濟在研究支持與人才培育的長期耕耘，正逐步開花結果。

李添福教授：慈濟大學醫學資訊學系李添福教授，今年首次入選兩項科學影響力排行榜。

持續精進 邁向國際頂尖 慈濟醫療志業林俊龍執行長表示：「慈濟能在全球前2%頂尖科學家榜單中取得亮眼成績，是全體醫師與學者共同努力的成果。五年來成長5.3倍，象徵慈濟研究實力的全面躍升與突破。」他進一步指出，慈濟醫療志業將持續強化國際合作，與全球頂尖研究機構建立夥伴關係，深化特色領域、培育青年學者，完善研究資源與學術成長平臺，同時讓基礎研究成果回饋臨床照護。

關於「全球前2%頂尖科學家」資料庫 此資料庫由史丹佛大學與Elsevier共同建立，是目前全球最具權威的學術評比之一。其評估依據包括論文被引用次數、h-index、及共同作者修正後的hm-index等多項指標，分為終身影響力榜（Career-long Impact），代表學者職涯累積貢獻；以及年度影響力榜（Single Year Impact），反映當年研究表現與影響力。慈濟體系在兩榜均表現亮眼，終身榜入選人數從2019年的2位成長至2024年的9位，充分展現慈濟學術研究的國際競爭力。慈濟將以此榮耀為新的起點，秉持「人本醫療、尊重生命」的核心理念，持續投入研究創新，為提升人類健康福祉努力不懈。

黃健修醫師：大林慈濟醫院胸腔內科黃健修醫師的年度排名大躍進，進步幅度高達266,893名。圖／大林慈濟醫院提供

