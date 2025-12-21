慈濟安平聯絡處打造首座青年共學新據點揭牌

慈濟安平聯絡處「覺。青年 共學基地」於2025年12月20日正式揭牌，成為臺灣第一個以「覺。青年 共學基地」命名啟用的青年空間。參與揭牌儀式的來賓有靜思精舍德愷師父、慈濟慈善基金會顏博文執行長、慈發處呂芳川主任、慈濟中學校長姚智化、成功大學陳岳男教授等人，及基金會同仁與當區志工出席共襄盛舉。

揭牌儀式首先由臺南青年團隊成員邱博義開場說其緣起：「追溯自年輕鼓兒《勤行頌》演繹出發，歷經疫情期間推動『大哉教育』、『健康21』與『勇往植前』環保蔬食行動，逐步凝聚一群有志一同的青年。」後續更投入慈濟經藏演繹，並透過蔬烤、志學農場體驗等聯誼活動，持續維繫青年做連結。

「覺。青年 共學基地」由室內設計師蔡欣妤帶領青年共創設計，她說設計理念：「以年輕人視角出發，運用亮色系、原木與白色元素，營造放鬆且具活力的共學空間。」基地規劃多功能地毯區，可作為對談、活動使用，並設置閱讀區與手作、會議空間，滿足不同年齡與活動需求。蔡欣妤對此空間設計，期望以年輕人的方式接引青年，讓空間成為多元、溫暖且持續發展的共學基地。

「慈濟會所更能夠善用空間來接引年輕人，未來這個世界是屬於年輕人的，他的工作壽命以及影響力，未來絕對是舉足輕重。」顏博文執行長肯定青年以創意與行動深耕社區，認為青年共學基地能有效連結社區、吸引多元族群走進慈濟。他指出，這裡不只是青年使用的空間，更是促進社區長者、家庭與年輕世代交流互動的重要平臺，展現慈濟與社區共融的美好樣貌。

揭牌前的首場共學座談，由顏博文執行長與青年面對面對談，主持人鄒年恩以「執行長的一日生活、推薦一本書、面對考驗的心情轉化、辭去聯電工作投入慈濟的初心跟理念」等問題，請顏博文執行長分享。座談氣氛輕鬆真誠，透過生活經驗與人生歷程的交流，讓青年看見不同選擇背後的信念與自我修煉。

這場青年團隊與顏執行長的共學不著重答案，而是陪伴青年思考人生方向，展現「覺。青年 共學基地」作為對話、學習與成長場域的核心精神。基地以「覺」為核心精神，強調從個人內在的覺察、覺知到覺醒，並延伸至五感體驗，期望青年能從身心感受環境，培養自我覺察，進而投入志工服務。

慈發處呂芳川主任表示，「臺南課輔班就有一個團隊，窗口可以好好去推動，期盼青年不要侷限於單一服務，而是發掘自身專長，投入不同志業項目。透過青年團隊各自承擔、帶動區塊，讓人人有專長、人人可投入。」擴大慈濟的影響力，也為青年基地注入更多行動與可能。

安平聯絡處資深志工劉銘正代表致詞：「年輕人你們儘管放手去做、去發揮，不只這個專屬空間，整個聯絡處都可以使用，年輕人跟師姑、師伯大家一起結合在一起，才有力量。」當區志工以行動力挺青年團隊，為提升親子使用的安全性，主動填平園區景觀水池並重新造景整理，讓環境煥然一新，是青年最堅強的後盾。

二百七十度三面採光的二十多坪空間，自然光灑落其中，搭配懶骨頭、抱枕與咖啡機等溫馨布置，營造出放鬆自在的青年角落。基地座落於新興住宅區，對居民與親子開放，特別設置繪本閱讀與休憩空間，讓不同世代都能安心停留、自在交流。

未來將定期舉辦多元課程與活動，期盼成為青年共學、探索興趣、培養生活態度，並凝聚善念與溫暖力量的共享基地。揭牌儀式同時也是祝福，期盼將來能發展為具啟發性與影響力、成為全球最佳示範的青年中心。

（撰文／林靜君，攝影／吳雅惠、郭明娟）