慈濟安平聯絡處 青年共學基地揭牌

慈濟即將走入60年，許多志工都已經白髮蒼蒼，但其實現在也有不少新血加入，在台南安平聯絡處，成立全台第一個、青年共學基地，從空間設計到內裝擺設，都由年輕人操刀，展現不一樣的氛圍。

慈濟志工 邱博義：「希望外面的人 能夠走進來，我們希望從自身的察覺，覺察開始，然後由內而外到環境。」

取名覺-青年共學基地，三面採光，處處充滿文青氣息。輕鬆的氛圍，有軟骨頭、抱枕，溫暖的感覺，20多坪空間設計，全來自年輕人。

慈濟志工 蔡欣妤：「我設計了一個地毯區，它可以符合多功能的區域，加了一點原木元素，跟白色元素 包括我們油漆，都是由一群年輕人，下去油漆的。」

拖鞋、脫下西裝外套，第一場共學就是，顏博文執行長，和青年學子對談。

慈濟志工 蘇育陞：「就是可以坐下來好好聊聊，就是未來我們想要怎麼做，然後過往的故事跟經歷，我覺得還滿溫暖的。」

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「這個社區本身，它就是一個新興社區，在我們會所裡面，有一個青年共學基地，是全台首創。」

現場也備有繪本與桌遊，有共讀共玩的時光角落，希望更多社區民眾走進來，在笑聲與陪伴中，認識不一樣的慈濟。

