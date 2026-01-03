慈濟安心預鑄屋 6戶楠西居民歡喜入厝

天氣冷、想回家，但去年0121、嘉南地區發生強震，好多人無家可歸。針對山區，台南市府和慈濟攜手，為六戶民眾、原地重建住家，稱為安心預鑄屋，也就是考量環境和興建速度，先在工廠製作好各項建材、再到當地組裝。今天舉行入厝典禮，冷冷冬天，鄉親終於能重回家的溫暖懷抱。

「入大廳 ，讓你金銀財寶滿大廳，(謝謝)。」

吉祥話伴隨12項入住禮一一送達，入厝禮俗不能少，因為這是要住世世代代的安心預鑄屋

屋主 馬長珠：「它浴室蓋得很寬，這個給我的感覺就是，有考慮到老年人的生活，就是將來我老的時候，很感恩市府 還有慈濟，你們一直陪我這樣走過來。」

去年0121地震，台南山區民宅受損嚴重，市府攜手慈濟打造預鑄安心屋

慈濟志工 陳金柱：「我們上人心繫災民，希望能夠讓他們早點，有安居的地方，所以我們用預鑄屋的方式，最快把它建造完成。」

台南市長 黃偉哲：「中間又經歷丹娜斯風災，0728水災 0802水災，造成很多不方便，但是都一一被克服 。」

克服重重困難，地震不滿一年，原地重建了6戶，舉行入厝典禮

「傳遞上幸福的鑰匙。」

慈濟基金會副總執行長 林靜憪：「跟諸位報告，這間房子你們住世世代代，絕對平安又吉祥。」

安心屋讓60歲的李姓屋主，重建理想中的家！

屋主 李順安：「房屋基礎蓋得非常好，還有他們團隊蓋的時候，所有地方 都蓋得很用心，不會草率 這是我最滿意的地方。」

拆除地震裂痕，原地重建的家，成為讓一家人安心的庇護！

