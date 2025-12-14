慈濟家庭耳濡目染 青年志工發心立願

上人行腳今天的溫馨座談，來了一群非常年輕的面孔，這些都是傳承慈濟精神的青年志工，他們有些人是參與了某場慈濟活動，例如浴佛、歲末祝福、課輔班，進而走入慈濟，而有些人則是慈二代、慈三代，在家庭的耳濡目染下，也認同慈濟在做的事情，在溫馨座談上，每個人都分享，做慈濟的感動和體悟。

證嚴上人開示：「我已經很滿足了，而且很放心，聽聽這一群年輕人。」

傳承，是世代間最美的交流。

青年志工 劉書文：「小時候因為奶奶就是在做慈濟，所以最一開始接觸的就是做環保，其實小時候都會很排斥，因為要早起，然後 也不知道環保是什麼，但是耳濡目染 ，其實就知道這是一個善事。」

廣告 廣告

身為慈三代的劉書文，從小就和家人們到新店環保站，一起做環保，影響她最深的，就是她的奶奶。

慈濟志工 劉陳美月：「師父常常在講，慈二代 慈三代，我心裡就一直想，我也希望我的慈二代 慈三代，都能出來。」

青年志工 劉書文：「看到師姑師伯 每次做環保，怎麼臉上都有笑容，然後整個環保站的氣氛，都是非常和樂的，那時候我什麼都不太懂，但是只知道，付出是件開心的事情。」

證嚴上人開示：「全家都是慈濟人，我期待大家真正的要站出來，而且都好好的，如今天一樣的，這樣的承擔。」

溫馨座談上，許多青年志工分享，無論是受上人的啟發，抑或是服務現場的感動。有一對姊弟，一家六口都是慈濟人，他們也分享在光復救災的心路歷程。

青年志工 陳慈華：「在現場看到許多人不分彼此，共同努力，雖然環境是泥濘遍布，感覺很漫長，但是心裡是充滿希望和感動的，也燃起想要邀約，其他兄弟姊妹一起到光復的願望。」

青年志工 陳堯睿：「災區很大 很多地方是沒有指揮人員，在這樣的情況下，大家還可以分工得很有效率，在當時 許多人為了同樣的目標，不分彼此 付出心力，我覺得這就是一個大同世界的，具體展現。」

證嚴上人開示：「一家六口人都是慈濟人，真的很不簡單，感恩你們的父母，也感恩父母的兒女，這樣的全家 那樣的和合投入慈濟，讓我很安心。」

血脈不斷，慈濟魂也不斷，青年志工身體力行救災做環保，便是為世間加大善的力量。

更多 大愛新聞 報導：

好手藝不藏私 廣結好緣轉法輪

高雄社區聯誼會 舊法新知善共聚

