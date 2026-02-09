慈濟小學美國冬令探索營首航拓展國際力
為深化國際教育實踐，培養孩子面對世界的勇氣、視野與責任感，臺南慈中國小部（以下簡稱臺南慈小）與慈大附中國小部於2026年寒假首度攜手前往美國，展開為期16天的「慈濟美國冬令國際探索營」。這不僅是一趟海外學習之旅，更是一段引導孩子跳脫舒適圈、走進世界的成長歷程。
本次探索營由臺南慈中姚智化校長親自帶隊前往，展現學校對國際教育的高度重視；慈大附中廖逸貞校長亦特別參與行程，廖校長表示，感恩美國教育志業基金會整體規劃，以及核桃慈濟小學曹來福校長與師長們用心安排課程，也感恩美國總會師姑師伯在生活上的細心照顧，讓孩子在異鄉也能感受到家的溫暖。
在出發前的集訓與家長說明會中強調：此行並非觀光行程，而是一段需要孩子主動學習、勇於挑戰的國際學習歷程。真正的國際教育，不只是「看見世界」，更是學會照顧自己、尊重他人，並在多元文化環境中建立自信與國際視野。
抵達美國後，孩子們立即投入全英文的學習與生活情境。在慈濟核桃小學，學生透過多元的STEM主題課程，展開一場跨文化的學習旅程。例如，Teacher Brown帶領學生學習抗震建築的正確施工方法，從結構設計到實作挑戰，培養工程思維與團隊合作能力；在美國政府模擬活動中，孩子們需設計一份包含四道菜的素食菜單，並分別扮演眾議院與參議院議員，透過討論、辯論與表決，體驗民主制度的運作。課程內容豐富精彩，也讓孩子在真實情境中自然運用英語。
從課堂互動到日常溝通，英語成為連結世界的重要工具。在與當地仙林小學Shelyn Elementary School的交流活動中，兩校學生攜手製作環保捕日網，從最初的靦腆與緊張，到自在地分享想法、交換笑容，短短數小時內便建立起跨文化的友誼，也讓學習不再只是知識，而是一段真實而深刻的國際經驗。
探索團也前往Walnut City Hall拜訪市長與市府團隊，了解多元族群共治的城市治理模式。學生致贈手繪禮物與新年春聯，並獻唱英文歌曲〈Children of the Earth〉。市長Ritchie勉勵孩子：「教育就是希望，每個人都很重要。」現場氣氛溫馨感人。
此次探索營亦安排孩子走進慈濟長期關懷、曾歷經山火衝擊的Altadena Arts Magnet School交流。當地社區曾因山火造成校園與家庭不同程度的影響，美國慈濟志工長期投入關懷與援助，陪伴師生走過重建與復原的歷程。孩子們實際入班體驗英、法雙語藝術課程，從繪畫、音樂、舞蹈到戲劇，感受藝術如何成為陪伴孩子走過困境、重建信心的重要力量。
16天行程中，學生走訪學校、市政府，也到科學中心與自然歷史博物館以及格里菲斯天文台走訪探索，從太空科技、地球演化到宇宙觀測，近距離感受科學的魅力，讓課本中的知識在真實場域中活了起來。
此外，孩子們在生命科學農場親手耕作羅勒、採摘加州香橙，從土地與作物種植中體會大自然的美好；在雪地上完成滑雪初體驗，也在冰面上感受滑行的速度與樂趣，於一次次嘗試中累積勇氣與自信。
探索營同時安排參訪Disneyland，沉浸在創意與夢想交織的樂園氛圍；親臨現場觀賞Los Angeles Clippers的NBA賽事，感受世界級運動的熱血與團隊精神；並造訪象徵影視產業核心的Hollywood，認識娛樂與媒體文化的發展，藉由此多元面向的體驗，孩子們在行走與觀察中開拓國際視野，也為這趟學習旅程留下難忘的回憶。
這趟旅程得以圓滿完成，感恩慈濟美國總會李瓊薰執行長的帶領與整體規劃，以及慈濟教育志業副執行長杜賓師伯從行前籌備到行程支援的全力投入與細心守護；同時也感恩核桃慈濟小學校長、師生、外籍教師、各地志工與醫療團隊的用心陪伴與專業照顧，成為孩子們在異鄉最溫暖、最安心的後盾，讓每一步探索都充滿愛與力量。
在結業典禮上，孩子們以全英文或中文分享學習心得，並透過表演感恩在美國不管在學習或是生活上一路協助的師長與師姑師伯。站上舞台的那一刻，不只是語言能力的展現，更是自信與成長的象徵。李○笙同學開心地分享：「很高興這次有機會學習滑雪，也認識了許多滑雪相關的英文術語。除了滑雪，我還學到很多英文，也交到很多新朋友。」短短幾天的體驗，讓他在語言與生活技能上都收穫滿滿。」
蘇○凌同學則說，這次最大的收穫，是學會勇敢嘗試與提問：「一開始到美國時，我其實不太敢開口說英文，後來發現，如果不開口，根本學不到東西。當我開始主動問問題、和同學聊天，發現大家都蠻友善的，慢慢地也就不害怕了。」
這趟探索營，孩子們帶回的不只是照片與回憶，更是一份面對世界的勇氣、尊重差異的胸襟，以及關懷他人與守護地球的行動力。跨出國門的每一步，都成為他們成長路上最珍貴的養分。
慈濟小學長年深耕國際教育，以有系統、有深度、有溫度的學習設計，陪伴孩子一步步走向世界。2026美國冬令國際探索營雖已落幕，但孩子心中那顆勇於探索、關懷世界的種子，正持續發芽，走向更寬廣的未來。
撰文／顏秀雯、謝瑞君；攝影／謝瑞君、姚乃文、Phil Huang
其他人也在看
獨家／Threads爆紅白富美身分曝光！竟是「小鄧麗君」蔡幸娟愛女
Amanda在去年12月開始用threads分享精緻生活，不乏私人飛機、環遊世界等，比起她身上的梵克雅寶、chanel等高奢品牌，她分享的頂端生活方式及奢華場景，完全打破一般人的想像，彷彿在看另一個平行世界。儘管出身富貴，Amanda卻沒有傲慢氣息，反而以幽默自嘲圈粉，Amanda不是單...
阿公「一致癌習慣」害慘孫子！辯：我有開窗 醫搖頭：要刮颱風才有用
日前一對阿公、阿嬤帶著寶貝金孫到門診就醫，孫子久咳不癒、過敏嚴重。阿公一臉困惑地說：「家裡都打掃得很乾淨，沒有發霉，除溼機也都開著，而且我們也沒養寵物，怎麼金孫的過敏都不會好？」一旁的阿嬤馬上嗆阿公：「啊但是你都在室內抽菸啊！」阿公辯解自己抽菸都有開窗，但是專業醫師表示，開窗通風對於二手菸散去的威力非常小，要刮颱風等級才能除去二手菸帶來的危害。
高市大獲全勝「強勢日本」成形！凌濤6字籲國民黨：最符合台灣利益
日本自由民主黨在總裁高市早苗率領下，於第51屆眾議院大選寫下歷史性紀錄。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「強勢日本」成形，台灣應加強多方合作，他更呼籲國民黨堅定走「親美、友日、和陸」路線，這才是國民黨最穩健、最應該走的路線。
李貞秀未棄中國籍適合當立委？最新網路投票結果驚人「74%一面倒」
中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。有YouTube頻道針對李貞秀適不適合當立委發起網路投票，不料竟有高達74％網友認為適合。
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
快訊／雨彈開炸！5縣市大雨特報
寒流發威全台急凍！今晚最冷「低溫跌破6℃」 下波冷空氣這天報到
今（8）日受寒流影響，各地天氣明顯偏冷。氣象粉專「氣象報馬仔」指出，今晚起寒流主力將大舉南下，基隆、宜蘭、花蓮、台東等地局部地區有出現10度以下低溫的機率，空曠地區低溫甚至可能降至6至7度左右。週二白天起各地氣溫逐漸回升，直到11日將再有下一波冷空氣南下。
今晚真的好冷！北台跌到個位數 氣象署：「這天」才回溫隔日再轉溼冷
[Newtalk新聞] 寒流發威全台急凍，今晚明晨將迎最冷時刻。氣象署示警，受到寒流影響，北部及宜蘭地區低溫恐下探5度，且持續時間較長，農漁養殖業務必嚴防寒害。這波極凍天氣將持續至週二清晨，週三起雖有短暫回溫，但緊接著又有鋒面通過，天氣變化快速，民眾應特別留意保暖。 全台目前正受強烈寒流籠罩，氣象署指出，今(8)日至明(9)日清晨是這波冷空氣威力最強的時段。根據最新預測，今晚至明晨北部及宜蘭低溫僅5至10度，中部、台南及花蓮約7至10度，高屏、台東及澎湖則在10至12度之間，金門、馬祖更只有6至7度。氣象署進一步強調，北部、東北部及金馬地區不僅氣溫低，且低溫持續時間長，民眾務必做好禦寒措施。 今日北部、東半部有局部短暫雨，中南部則為多雲到晴。在水氣與低溫配合下，氣象署說明，今日桃園以北及宜蘭1500公尺以上山區，以及其他地區3000公尺以上高山，有零星降雪機率，上山追雪民眾需注意路面結冰與行車安全。此外，氣象署表示，今日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)、恆春半島及金門易有長浪發生；今明兩天各沿海及離島風強浪大，陸上強風特報持續發布，平均風力可達9至10級以上，海邊活動請特別注意。
舔共女星談台灣回歸！突脫口：共產黨再不好…中國網友回1句
娛樂中心／綜合報導女星劉樂妍早期以台灣女團「F4」出道，但演藝事業幾乎毫無起色，只好移居中國發展，不斷發表親中言論博取小粉紅關注，近期轉當直播主賣貨。向來親中立場明確的她，近日在談及台灣時，突然脫口「共產黨再不好…」一番話引發討論。
世上最貴的汽車值400億！為什麼黃仁勳要幫S-Class站台？
日前，在Mercedes-Benz創立140周年慶典上，螢幕上出現一個熟悉身影—NVIDIA 執行長黃仁勳穿著皮衣，為這家百年車廠送上祝賀。黃仁勳在致詞中提到，S-Class 不僅是豪華車標竿，更是移動運算的未來。
從跌破80到劍指百元？聯電驚現50萬張大換手 杜金龍：別只盯6％股息，真正戲碼在後頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導聯電法說會後股價急轉直下，從逼近80元的高檔一路修正到5字頭區間，法人評等也同步降溫，市場一度瀰漫保守氣氛。然而，在一...
今晨7.1℃冷爆！過年天氣出爐「先暖後冷」 除夕2地先轉濕冷
氣象署發布全台21縣市低溫特報，今（9）日清晨受到寒流影響，各地天氣非常寒冷，今晨至上午基隆、新北、臺北、桃園、新竹、苗栗、臺中、宜蘭、金門及連江局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。
田徑／「跨欄甜心」張博雅亞洲室內賽摘金 突破自我刷新全國紀錄
台灣「跨欄甜心」張博雅在8日的亞洲室內田徑錦標賽，女子60公尺跨欄項目刷新全國紀錄，也一舉拿下金牌，是台灣此次在亞洲室內田徑賽首金。
習近平急電川普普丁救權位？軍中爆軟抵抗 專家驚揭：恐突襲金馬祭旗
中共領導人習近平近期罕見同日致電美俄元首，並對美承諾大規模採購，外界解讀此舉為在軍委人事案卡關、黨內「軟抵抗」之際，習近平試圖透過外交鞏固權力。專家分析，這是習近平「出口轉內銷」策略，旨在壓制內部異音。儘管有評論員認為習近平仍掌大權，但值得警惕的是，專家示警若內部壓力鍋引爆，北京恐對金門、馬祖發動「有限軍事行動」，以轉移國內焦點並鞏固領導威信。台灣應嚴肅看待此潛在台海風險，持續提升國防實力，應對中共可能採取的極端劇本。
2026最強寒流！今入夜下探6度 「這天回暖」飆25度連熱4天
寒流殺到！天氣風險分析師廖于霆今（8）日表示，北部及宜蘭今日上午是濕冷型態，體感10度以下，今晚至明晨北北基桃將出現6至9度低溫。這波寒流週一（9日）白天將開始逐步減弱，全台回暖3至4天。至於下週六情人節（14日）預測為穩定晴朗的好天氣，到了下週日（15日）又有下一波弱冷空氣影響。
S媽私下曾找她求助！命理師廖美然曝大S「靈魂現況」：她很自在
大S（徐熙媛）離世滿1周年，2/2圈內眾親友在金寶山齊聚參加她的紀念雕像揭幕儀式。命理師廖美然昨上許聖梅的直播節目「危機女王」受訪透露S媽之前曾到觀音殿找她求助。「我們有聊了2次，我記得好像是夏天的時候」，廖美然表示可以理解S媽有多痛，所以她願意竭盡所能幫助S媽。蔡維歆
北投溫泉湯屋情侶雙亡！男女死者身分曝光 他疑救女友心臟病發倒地
今（8日）下午5時許，台北市北投區行義路某溫泉湯屋，發生2死命案，46歲郭姓女子陳屍在湯池內；46歲李姓男子，則倒臥池外無生命跡象，送醫不治。警方初步了解，李男為溫泉湯屋的停車場員工，而郭女則是其女友。女方於今天下午來找男友泡湯，卻不幸陳屍湯池內，而李男則疑有心臟病史，詳細死因還有待檢方相驗釐清。
打造有嗅覺的機器人 封測一哥拚「五感」商機
半導體封測龍頭日月光投控積極將人類的「五感（聽、視、嗅、味、觸）」導入AI製造場域，機器人是落實相關應用的核心。在日月光...
南亞科、華邦電恐無緣MSCI！外資打臉傳聞 點名1檔「AI測試黑馬股」
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導市場近日盛傳南亞科（2408）、華邦電（2344）有望被納入MSCI新成分股，多家本土法人相繼點名看好，不過美系外資高盛最新報...
｢世紀血案｣疑影射史明涉案！王婉諭：有常識都知道兇手就是國民黨
[Newtalk新聞] 由過去台灣警備總司令部發言人徐梅鄰之後代徐琨華執導的電影《世紀血案》逕自宣稱改編「林宅血案」，近日被踢爆開拍至今從未知會當事人，網上流出疑似電影劇本的角色對話內容更影射台獨運動先驅史明可能涉案，引爆社會怒火。時代力量黨主席王婉諭直言：「只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 網上截圖可見，電影劇本透過角色對話指稱，從《史明口述史》發現，史明在台灣招兵買馬搞破壞，就是要製造社會不安和政治對立，一名角色詢問：「那他不就等於是自己招認了世紀血案就是他幹的嗎？」另一人則強調仍有疑點，但又說：「我就在琢磨，還有什麼可能？難道真是他？」網上也出現不明人士散布「原來大家一直誤會是國民政府」等言論。 王婉諭在臉書發文寫道：「已經忘了是多久以前，我就知道林義雄先生、陳文成先生，在1980年代所遭逢的悲劇。那當然不是單純的意外。而是黨國時代在國家監控介入下發生的政治慘案。雖然到目前為止，沒辦法確切知道哪個單位、哪個人下令執行的。只要有任何常識的人都知道，兇手就是當時的中國國民黨。」 王婉諭指出：「而且在事件發生後，國民黨的司法、情治單位蓄意誤導辦案方向，抹除了許多關
大S離開「真實心願」曝光！命理師：S媽曾私下找上門
娛樂中心／李汶臻報導女星大S（徐熙媛）去（2025）年2月初因流感併發肺炎病逝日本東京，年僅48歲。日前適逢她逝世一週年，家人與演藝圈好友當天齊聚金寶山，參加由大S丈夫具俊曄親自設計、打造的紀念雕像揭幕儀式。大S猝逝後，S媽（黃春梅）難以走出喪女之痛，還曾PO文崩潰求助身心靈導師。命理師廖美然日前上節目中證實，S媽曾私下找過她，她提到大S的靈魂現況，並透露大S對活在世上的親人有話說，真實心願歲隨之曝光。