慈濟小學美國冬令探索營首航拓展國際力

走進迪士尼樂園，孩子們在夢想與創意交織的世界中展開探索，在歡笑與驚喜中體驗文化魅力，也為旅程留下難忘回憶。

為深化國際教育實踐，培養孩子面對世界的勇氣、視野與責任感，臺南慈中國小部（以下簡稱臺南慈小）與慈大附中國小部於2026年寒假首度攜手前往美國，展開為期16天的「慈濟美國冬令國際探索營」。這不僅是一趟海外學習之旅，更是一段引導孩子跳脫舒適圈、走進世界的成長歷程。

廖逸貞校長致贈滿滿祝福給美國慈濟核桃小學校長，感恩用心規畫多元課程，為孩子打造豐富而深刻的學習旅程。

本次探索營由臺南慈中姚智化校長親自帶隊前往，展現學校對國際教育的高度重視；慈大附中廖逸貞校長亦特別參與行程，廖校長表示，感恩美國教育志業基金會整體規劃，以及核桃慈濟小學曹來福校長與師長們用心安排課程，也感恩美國總會師姑師伯在生活上的細心照顧，讓孩子在異鄉也能感受到家的溫暖。

姚智化校長率領，顏秀雯主任與謝瑞君老師、姚乃文老師、洪偉章老師全程陪伴，從課程到生活細心照顧，守護孩子安心探索、穩健成長。

在出發前的集訓與家長說明會中強調：此行並非觀光行程，而是一段需要孩子主動學習、勇於挑戰的國際學習歷程。真正的國際教育，不只是「看見世界」，更是學會照顧自己、尊重他人，並在多元文化環境中建立自信與國際視野。

抵達美國後，孩子們立即投入全英文的學習與生活情境。在慈濟核桃小學，學生透過多元的STEM主題課程，展開一場跨文化的學習旅程。例如，Teacher Brown帶領學生學習抗震建築的正確施工方法，從結構設計到實作挑戰，培養工程思維與團隊合作能力；在美國政府模擬活動中，孩子們需設計一份包含四道菜的素食菜單，並分別扮演眾議院與參議院議員，透過討論、辯論與表決，體驗民主制度的運作。課程內容豐富精彩，也讓孩子在真實情境中自然運用英語。

從課堂互動到日常溝通，英語成為連結世界的重要工具。在與當地仙林小學Shelyn Elementary School的交流活動中，兩校學生攜手製作環保捕日網，從最初的靦腆與緊張，到自在地分享想法、交換笑容，短短數小時內便建立起跨文化的友誼，也讓學習不再只是知識，而是一段真實而深刻的國際經驗。

在與仙林小學Shelyn Elementary School學生的交流活動中，兩校孩子攜手合作，共同製作環保捕日網，在實作中學習永續理念，也在互動中建立起跨文化的友誼。

探索團也前往Walnut City Hall拜訪市長與市府團隊，了解多元族群共治的城市治理模式。學生致贈手繪禮物與新年春聯，並獻唱英文歌曲〈Children of the Earth〉。市長Ritchie勉勵孩子：「教育就是希望，每個人都很重要。」現場氣氛溫馨感人。

此次探索營亦安排孩子走進慈濟長期關懷、曾歷經山火衝擊的Altadena Arts Magnet School交流。當地社區曾因山火造成校園與家庭不同程度的影響，美國慈濟志工長期投入關懷與援助，陪伴師生走過重建與復原的歷程。孩子們實際入班體驗英、法雙語藝術課程，從繪畫、音樂、舞蹈到戲劇，感受藝術如何成為陪伴孩子走過困境、重建信心的重要力量。

與藝術小學Altadena Arts Magnet School學生展開跨校交流，透過共同創作與互動學習，感受不同文化中的藝術表達，也在合作中建立真摯友誼。

16天行程中，學生走訪學校、市政府，也到科學中心與自然歷史博物館以及格里菲斯天文台走訪探索，從太空科技、地球演化到宇宙觀測，近距離感受科學的魅力，讓課本中的知識在真實場域中活了起來。

孩子們走進加州科學中心，透過互動展區與科學模擬體驗，近距離感受太空科技與自然科學的奧祕，讓課本中的知識在真實情境中活起來。

此外，孩子們在生命科學農場親手耕作羅勒、採摘加州香橙，從土地與作物種植中體會大自然的美好；在雪地上完成滑雪初體驗，也在冰面上感受滑行的速度與樂趣，於一次次嘗試中累積勇氣與自信。

孩子們在雪地中展開人生第一次滑雪體驗，在教練指導下勇敢踏出每一步，從跌倒到站穩，感受挑戰自我、突破極限的成長歷程。

探索營同時安排參訪Disneyland，沉浸在創意與夢想交織的樂園氛圍；親臨現場觀賞Los Angeles Clippers的NBA賽事，感受世界級運動的熱血與團隊精神；並造訪象徵影視產業核心的Hollywood，認識娛樂與媒體文化的發展，藉由此多元面向的體驗，孩子們在行走與觀察中開拓國際視野，也為這趟學習旅程留下難忘的回憶。

走進NBA球場現場觀賽，孩子們親身感受世界頂級籃球賽事的震撼氛圍，在歡呼聲中體驗運動精神與國際體育文化。

這趟旅程得以圓滿完成，感恩慈濟美國總會李瓊薰執行長的帶領與整體規劃，以及慈濟教育志業副執行長杜賓師伯從行前籌備到行程支援的全力投入與細心守護；同時也感恩核桃慈濟小學校長、師生、外籍教師、各地志工與醫療團隊的用心陪伴與專業照顧，成為孩子們在異鄉最溫暖、最安心的後盾，讓每一步探索都充滿愛與力量。

孩子們致贈核桃市長象徵祝福的「小馬」玩偶與「一馬當先」、「馬到成功」春聯，傳遞來自台灣的溫暖心意，為交流增添濃濃年節喜氣。

在結業典禮上，孩子們以全英文或中文分享學習心得，並透過表演感恩在美國不管在學習或是生活上一路協助的師長與師姑師伯。站上舞台的那一刻，不只是語言能力的展現，更是自信與成長的象徵。李○笙同學開心地分享：「很高興這次有機會學習滑雪，也認識了許多滑雪相關的英文術語。除了滑雪，我還學到很多英文，也交到很多新朋友。」短短幾天的體驗，讓他在語言與生活技能上都收穫滿滿。」

核桃市前市長Linda Freedman特別親自稱讚蘇同學的表演生動投入、態度認真，展現出自信與學習熱情。

蘇○凌同學則說，這次最大的收穫，是學會勇敢嘗試與提問：「一開始到美國時，我其實不太敢開口說英文，後來發現，如果不開口，根本學不到東西。當我開始主動問問題、和同學聊天，發現大家都蠻友善的，慢慢地也就不害怕了。」

核桃市長與議員及市府團隊們給予溫暖勉勵，肯定孩子們的表現，並與大家開心合影，為這段跨國學習旅程留下珍貴紀念。

這趟探索營，孩子們帶回的不只是照片與回憶，更是一份面對世界的勇氣、尊重差異的胸襟，以及關懷他人與守護地球的行動力。跨出國門的每一步，都成為他們成長路上最珍貴的養分。

姚智化校長致贈象徵祝福的「馬到成功」春聯給美國慈濟核桃小學校長，傳遞來自台灣的年節心意，也為兩校交流留下美好祝願。

慈濟小學長年深耕國際教育，以有系統、有深度、有溫度的學習設計，陪伴孩子一步步走向世界。2026美國冬令國際探索營雖已落幕，但孩子心中那顆勇於探索、關懷世界的種子，正持續發芽，走向更寬廣的未來。

撰文／顏秀雯、謝瑞君；攝影／謝瑞君、姚乃文、Phil Huang