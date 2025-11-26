慈濟展現永續實踐與全球影響力 獲GCSA與TCSA四項大獎

慈濟基金會顏博文執行長為代表出席領獎，這份肯定也展現慈濟在ESG與SDGs實踐上的卓越表現。

由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，11月26日下午在臺北圓山大飯店舉行的「第八屆全球企業永續論壇暨聯合頒獎典禮」，慈濟基金會以深耕永續的行動力與創新力，分別榮獲「全球企業永續獎（GCSA）」與「台灣企業永續獎（TCSA）」共計四項殊榮，由慈濟基金會顏博文執行長為代表出席領獎，這份肯定也展現慈濟在ESG與SDGs實踐上的卓越表現。

慈濟在GCSA獲頒兩個獎項。第一個獎項為「慈濟基金會2022–2023年永續報告書」，整合慈慈善志業的實踐成果，並依循GRI準則揭露治理、環境、社會與人權策略與績效。報告亮點包括以2023年為基準年訂定減碳目標、強化氣候與財務揭露機制，並透過多國行動展現「從受助到共構」的社會影響力，獲【銀獎】肯定。

第二個獎項為「莫三比克希望工程(From Education to Community Empowerment: TzuChi's Implementation Pathway in Mozambique)」獲【最佳實踐獎】。慈濟跨國團隊於莫三比克推動教育賦能計畫，涵蓋建校、識字、職訓、人文教育與制度對話，回應貧困社區多元挑戰。超過7000位志工投入，22名學生赴台深造，展現教育翻轉生活、促進社區共善的永續模式。

在TCSA兩個獎項方面，慈濟以「企業共善」為核心模式，攜手家樂福建立防災物資布署平台，提升災害應變效率；並推動「環保防災勇士養成計畫」，三年吸引逾12萬名學生參與，榮獲英國ESG永續發展金獎肯定。另外，與順發電腦合作推動「再生電腦服務方案」，回收整修逾1,700組電腦，改善偏鄉數位落差，累積減碳逾2,400公斤，科技成為希望的橋樑，獲【社會共榮領袖獎】。

【資訊安全領袖獎】則為非營利資安創新典範。慈濟通過ISO 27001：2022驗證，建構制度化資安管理體系，強化全員資安意識與技術能力。針對關鍵系統導入多項資安防護機制，並設置資訊安全委員會，確保高層重視與人才培育，為非營利組織資安治理立下新標竿。

慈濟基金會表示，永續不只是理念及口號，更是持續實踐的承諾。未來將持續秉持「慈悲為懷、科技為用、全球視野、本土行動」的精神，深化ESG與SDGs實踐，攜手各界共創多元、包容、永續的未來。另外，主辦方於本屆特別舉辦GCSA獲獎者案例分享會，由慈濟基金會宗教處同仁傅迪諾向與會來賓以全英文進行十分鐘簡報分享「莫三比克希望工程」。

主辦單位表示，全球企業永續獎（GCSA）自2018年創立，表彰全球企業在環境、社會與經濟三大面向的永續貢獻，獎項如永續報告書獎與最佳實踐獎，強調透明揭露、長期績效與創新行動，鼓勵企業落實ESG與SDGs。

慈濟基金會表示，永續不只是理念及口號，更是持續實踐的承諾。未來將持續秉持「慈悲為懷、科技為用、全球視野、本土行動」的精神，深化ESG與SDGs實踐，攜手各界共創多元、包容、永續的未來。

台灣企業永續獎（TCSA）由台灣永續能源研究基金會自2008年主辦，聚焦台灣企業在永續經營與利害關係人共好的實踐表現，涵蓋綜合績效、個別績效、永續報告書等獎項，成為國內永續發展的重要指標。兩獎皆強調「行動落實、成果可衡量、可複製」，分別代表全球與台灣企業永續典範。

撰文、攝影／顏福江