慈濟展開蘇澳災區安心家訪 持續關懷災戶需求

宜蘭慈濟持續關懷受到鳳凰颱風外圍環流雨勢導致受災的民眾，11月20日起展開為期3天的災區安心家訪，11月20日分30多條動線走訪蘇澳鎮蘇西里、蘇北里，許多民眾紛紛感謝慈濟除了災後隔天就送來便當，還持續關懷。

宜蘭縣蘇澳鎮11月11日晚間因豪雨造成部分區域淹水，有的淹一層樓高甚至淹到2樓。位於鐵道旁蘇南路某一排住戶一樓全淹，其中李先生因生病平時由女兒照顧，淹水時只能暫住二樓鄰居家，也無力清理泡水的家用品。慈濟獲報後除了協助拆除與清理毀壞的木板，陸續送去棉被、毛毯、電暖器、暖暖包，以及禦寒衣物包含毛帽、毛襪、圍巾、手套、外套、背心等，11月20日上午再次前往關懷。李先生的女兒感謝慈濟志工幾天前在下雨天的晚上還去關懷他們，他們很感動。李先生表示，衣服、毛毯拿來，就不會冷了。

蘇西里里長楊光華指出，里民約1050戶，其中有600多戶受災，蘇西里的人口結構除了中山路以店面居多，其餘年長者居多，也有三代同堂。楊光華表示，這次水災，公所很辛苦地投入，如果沒有國軍跟慈濟一起，沒辦法這麼快，在此代表里民感謝大家的愛心付出。

康先生與家人去年剛從海外來到宜蘭定居，去年遇到颱風、這次水淹到二樓地板，感到很無奈。宜蘭慈濟志工11月20日帶著祝福禮來到康先生家。康太太想到後續復原工作忍不住落淚，志工給予擁抱，並獻上祝福禮、耐心安慰。志工說明祝福禮有包含打開就能吃的福慧珍粥、素鬆、蘇打餅，以及可沖泡即食的香積飯、香積麵、湯品、豆漿粉，康太太表示這份禮物很即時需要，因為家裡廚具泡水也無法開伙。

彭先生說他家裡淹到3百公尺，淹水時因道路受阻無法回到家裡，住家與同排鄰居家的鐵捲門都壞掉，災後第2天復電後，一打開家門看到拖鞋在冷氣機上，幸有兄弟協助幫忙清理。彭先生表示，我們跟鄰居都覺得慈濟的速度很快，15年前慈濟到府來關切，這次也來幫忙。

住在蘇北里的黃先生經營汽車修理廠，他表示店面剛貸款建好這次又逢大水淹過，還好一家人都平安。黃先生還保留15年前梅姬風災後，慈濟給予關懷的證嚴法師慰問信，這次再受到慈濟的關懷，黃太太唸著祝福卡上的文字，忍不住落淚，夫妻兩人一直道感恩。

(撰文：陳誼謙，攝影：吳孟恩、陳誼謙、馬秀慧)