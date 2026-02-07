慈濟彰化歲末發放及圍爐活動圓滿 社會各界出錢出力共襄善舉

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】農曆年前夕，慈濟基金會於彰化靜思堂舉辦「冬令發放暨歲末圍爐」活動，席開55桌，邀請區域內感恩戶與獨居長者與慈濟師兄師姐同聚。現場在溫暖的問候與祝福聲中，洋溢著歡喜與感恩的氣氛，展現慈濟人「以慈悲為懷、以關懷為本」的精神，也讓受助者感受到滿滿的法喜。

在證嚴上人的指示下，每到歲末，師兄師姐便全力動員募集物資，並結合各界善心單位，共同邀請關懷戶參與活動。（圖／記者周厚賢攝）

慈濟在彰化縣登記列冊的弱勢家庭與獨居長者共有2100多戶，皆是志工長期關懷的對象。劉桂梅師姐表示：「年關將近，許多生活困頓的家庭更容易感到低落，不論是物資不足或心靈無依，都需要被看見。」在證嚴上人的指示下，每到歲末，師兄師姐便全力動員募集物資，並結合各界善心單位，共同邀請關懷戶參與活動，讓他們真實感受慈濟濃濃的情誼與陪伴。

儘管是需要幫助的家庭，但在活動會場受助者也奉獻出個人的撲滿捐給更需要救助的社會。（圖／記者周厚賢攝）

會場除溫馨圍爐外，還設有寒冬衣物贈送、義剪服務、書法家揮毫寫春聯，以及小朋友闖關遊戲等多元活動，皆由社會各界愛心人士支持。其中，知名品牌「巧玲瓏」捐贈全新服裝，讓關懷戶能穿上新衣、體面過好年，成為活動中的一大亮點。

知名服裝品牌巧玲瓏捐贈的新衣，讓感恩戶挑選合身的套裝美美的過好年。（圖／記者周厚賢攝）

感恩戶劉小姐分享，因家庭變故，難以給孩子穩定生活，過年時更無力添購新衣，但在慈濟大家庭裡感受到久違的溫暖。她帶著孩子來到現場，看到師兄師姐熱情的祝福與協助，感動得紅了眼眶，直說：「慈濟是社會上幫助弱勢最真心的朋友。」

年輕的學子毅然加入慈濟服務，以現場揮毫贈送給參加的來賓鄉。（圖／記者周厚賢攝）

整場活動在彼此祝福聲中圓滿落幕，寒冬裡的一桌桌熱食、一件件新衣，不僅溫暖了身體，也撫慰了人心。慈濟人以實際行動傳遞善的力量，讓愛在彰化持續流動，陪伴弱勢家庭安心迎接新的一年。