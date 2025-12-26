慈濟慈善基金會關懷送暖 感謝台東官兵馳援花蓮重建

▲慈濟敬軍。

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】花蓮縣光復鄉因堰塞湖於9月份發生溢流導致災情嚴重，台東地區部隊第一時間投入災害救援任務，為感謝救災官兵辛勞，佛教慈濟慈善事業基金會公共傳播處公共關係組劉鈞安組長率領慰問團，於今(26)日在台東軍人服務站站長曾仁政陪同下，前往陸軍台東地區指揮部，致贈1千份的慰問品，每份內容物包含五穀粉、香積飯、香積泡麵及蘇打餅等食品，向不畏艱辛，積極投入災後復原工作的官兵弟兄們，致上最深的敬意。

劉鈞安表示，此次花蓮光復地區災情慘重，弟兄們不畏風雨，日以繼夜投入救災及災後復原工作，努力讓災民早日重建生活，犠牲奉獻精神令人感佩，對國家、百姓的貢獻大家有目共睹，不只體現了「人飢己飢、人溺己溺」的大愛精神，同時也展現了國軍是守護國家最堅強及穩定的力量。

指揮官胡少將首先感謝基金會劉組長親自撥冗敬軍慰問，給予官兵最大的精神鼓舞，除特別致上最深的謝意外，並強調官兵必會戮力戰訓本務，持續展現堅定而溫暖的守護力量，來捍衛國家、守護人民。（照片記者劉瑞娜翻攝）