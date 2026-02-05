慈濟慰問花蓮消防英雄 致敬第一線守護力量

慈濟慰問花蓮消防人員辛勞，第一大隊長簡弘丞代表隊員說，這份關懷讓大家倍感溫暖。（圖：慈濟基金會提供）

為感念花蓮消防人員長年堅守第一線、守護鄉親生命安全，慈濟基金會今（5）日前往花蓮縣消防局各大隊與分隊進行慰問，致贈慰勞物資，向辛勞付出的消防與救護人員表達誠摯敬意。花蓮縣消防局長吳兆遠及各大隊、分隊代表陪同出席，期盼透過實際行動，為守護地方的英雄注入溫暖力量。

花蓮海岸線綿延逾百公里，地形狹長且山海交錯，救援環境相對艱困。近年接連遭逢0403地震、太魯閣重大事件、馬太鞍堰塞湖洪災及多起火警，無論搜救、救護或救災勤務，皆對第一線消防人員形成嚴峻考驗。

花蓮縣消防局特種搜救大隊大隊長簡弘丞表示，感謝慈濟在農曆年前準備物資慰勞同仁，消防救護人員長時間待命、奔波於偏遠山區與市區高風險現場，始終堅守崗位、守護民眾安全，這份關懷讓大家倍感溫暖。去年九月馬太鞍堰塞湖溢流，造成第二大隊及光復分隊受災。分隊長葛偉治感念慈濟志工及民眾在災後多日協助清理廳舍與設備，展現「一方有難、十方馳援」精神，讓分隊迅速恢復運作。

吳兆遠局長表示，近年重大災害頻仍，消防同仁付出極大心力，慈濟主動規劃慰問行程，讓第一線人員感受到社會支持與肯定，對消防團隊而言是莫大的鼓舞。（梁國榮報導）