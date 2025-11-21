慈濟捐贈再生電腦 成學子數位學習好隊友

看著電腦教室裡終於迎來電腦設備，學生們的喜悅心情都寫在臉上，11月20日，慈濟再生電腦團隊載著60臺再生電腦及相關設備前往新北汐止崇義中學，提供給學子上課使用。

本批電腦有工業技術研究院及順發3C捐出汰舊的電腦設備，雖為二手設備，但整體狀況仍達七至八成新，後續由慈濟基金會接手進行重整、組裝與再生，讓資源獲得充分運用。此次捐贈不僅減少電子廢棄物，更落實環保與資源循環的理念。

慈濟基金會表示，之前接獲崇義校方提出二手電腦申請的需求，考量到崇義中學是棒球重點發展學校，學生們有運用電腦進行剪輯影片的需求，慈濟再生電腦團隊的志工們在挑選電腦時，特地將這部分列入評估考量，雖是二手設備，也能為同學們提供良好的數位學習體驗。

廣告 廣告

崇義中學校長陳春色表示，學校電腦教室的配備需要有網路架設及基礎的軟體應用，感恩慈濟捐贈再生電腦及相關設備，讓學生們數位學習無落差。

之前曾參與二手電腦清潔、整理作業的清華大學慈青社社長許臺安也一起來到現場，除了跟志工、同學們一起搬運電腦設備外，也擔任小老師為同學們解答相關問題，希望這批電腦能成為學子們在數位學習上的助力。

慈濟志工劉千德表示，感恩工研院社會公益委員會的愛心，長期來與慈濟進行多項的公益合作開發，讓志工在災害救助上提供助益；這次捐贈給崇義中學的二手電腦設備是來自工研院以及順發3C的汰舊電腦以及KINYO提供的周邊設備，更重要的是每台電腦皆配置正版軟體，這是來自高雄綠色奇蹟公益服務網協會的捐贈，捐出汰舊電腦設備進行整理維修為再生電腦的合作，除了延續物命更讓善足跡走更遠。

慈濟再生電腦的因緣起始於全臺新冠疫情緊繃，居家隔離期間學生需要線上學習，慈濟志工發現弱勢家庭學子缺乏可以上網學習的電腦設備，遂開啟捐贈再生電腦之路，從2021年6月送出第1台開始，團隊經過四年多來努力，截至目前為止，已送出2316台，愛的足跡遍及全臺及海外。

撰文／李佩璇；攝影／劉禎、陳碧玉、崇義中學提供