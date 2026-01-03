慈濟捐預鑄安心屋 6震災戶入厝

去年０一二一地震房屋受損嚴重，經慈濟慈善基金會協助重建，三日舉行捐贈，歡喜入厝。 (市府提供)

記者盧萍珊∕楠西報導

去年的０一二一地震重創台南山區，房屋毀損嚴重，在慈濟時善事業基金會協助下，以預鑄屋方式原地重建，三日舉行捐贈儀式，包括楠西、玉井及左鎮區共六戶，歡喜入厝迎接新年。

捐贈儀式三日上午在楠西區密枝里舉行，在市長黃偉哲見證下，由慈濟基金會的代表將象徵鑰匙的手板，交給受贈的住戶手上，並贈送鍋子、棉被、年糕等十二項入住禮，住戶們忙著貼春聯、分享幸福湯圓，高興能在新的一年有了住所。

黃偉哲感謝慈濟在災後第一時間趕到現場，提供熱食及災民心靈撫慰，後續又以最快的工法及效率，幫助災民可以在最短時間內擁有安全、堅固的住所，與政府攜手展現公私協力的價值，成為市府團隊、社會大眾最堅強的後盾。由於申請預鑄屋的條件是產權必須為自有、須拆除舊屋原地重建，種種法規與實際工程限制，共有六戶提出。

社會局表示，預鑄安心屋採工廠生產與現地組裝模式，能有效縮短施工期、提升結構品質。預鑄屋基地多位於產業道路沿線或深山地區，施工團隊需克服道路狹窄與地勢限制，牆板吊掛作業具挑戰性。

重建住戶說，感謝慈濟人的用心，重建的房屋有雙層地板、比一般的鋼構屋堅固，另因為房屋受損嚴重，慈濟新建的過程中雖遇到風災快速完成，而且耐震係數比法規要求的還要高，建材也都是用最好的，真的很感謝。