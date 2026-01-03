慈濟援建安心預鑄屋 落成

慈濟援建安心預鑄屋落成，南市長黃偉哲感謝慈濟大愛精神，也祝福入住戶揮別陰霾迎接嶄新未來。（記者李嘉祥攝）

臺南市去年初發生楠西地震造成部分山區民宅受損，為協助災民儘早恢復正常生活，市政府與佛教慈濟慈善事業基金會合作，針對受損嚴重的家戶進行災後重建，三日並於楠西區密枝里舉辦「○一二一地震慈濟援建安心預鑄屋捐贈儀式」，市長黃偉哲與慈濟基金會將象徵新生活的鑰匙手板及新屋完工照片交付住戶手中，並準備了豐富的「十二圓滿吉祥入住禮」。

楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽、左鎮區長李燿州均出席，與住戶一起吃湯圓、貼春聯，慈濟與市府也準備雙人床包枕套組、四季涼被、電熱水瓶及電風扇等入厝禮及應景的年糕、發糕、蘿蔔糕。

黃偉哲市長表示，去年初地震重創臺南造成部分鄉親家園受損，感謝慈濟基金會在災難發生、民眾痛苦無助第一時間投入災區，帶著溫暖熱食與所需物資率先抵達現場，不僅解決災民生理溫飽，也安撫惶恐民心給予心靈支持，對上人、慈濟師兄姊長年對臺南關懷深懷感恩與敬意，也感謝慈濟為災民不惜成本採用最環保材料、最快工法及最高效率的運輸，與市府公私協力完成楠西、玉井及左鎮共六戶「預鑄安心屋」興建，讓鄉親能在農曆年前平安入住新家。

社會局長郭乃文指出，慈濟基金會援建的六戶「預鑄安心屋」分布於楠西區灣丘及密枝、玉井區及左鎮區，考量山區地形與防災需求採用特殊的「預鑄工法」，相較於傳統建築不僅大幅縮短工期，讓災民能儘速安居，更在結構安全性上做了強化，確保房屋具備高度的抗震與耐用性。