慈濟援建花蓮大愛福利社區大樓 地震災民12月入住

（中央社記者張祈花蓮縣15日電）慈濟基金會援建0403地震中繼宅「大愛福利社區大樓」，歷經1年多興建，今天落成，提供144間房，將開放災民選屋，預計12月入住。

大愛福利社區大樓位於花蓮市主商段，為地上5層的RC構造，1樓有汽、機車停車場及景觀中庭，2至5樓是住家，共144間房，包含112間套房、32間雙房，每戶都有對外陽台，其中18間為無障礙房型。

每戶包含衛浴設備、基本廚具、冷氣、洗衣機、冰箱、床組及沙發等設備，全為慈濟提供。慈濟基金會副總執行長林碧玉說，期待大愛福利社區大樓是能以愛傳家、以善照顧的地方，未來作為社福大樓。

廣告 廣告

花蓮市北濱街受災戶吳永和坐著輪椅，由弟弟推著他參加落成儀式，他說，慈濟不只給他們安心的地方住，也鼓勵他們勇敢地站起來，未來要趕快重建家園。

紅單戶馥邑京華邱姓受災戶表示，只要能安穩居住就好，但只能住3年，原大樓要原地重建，但現在都還沒拆除，擔心若超過3年還沒蓋好，又該怎麼辦。

花蓮縣府針對0403強震紅黃單受災戶規劃大愛福利社區大樓及組合屋，提供災民重建階段居住，2處都已落成，入住名單已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，將開放住戶選屋，預計12月陸續入住。（編輯：黃世雅）1141115