慈濟援建預鑄安心屋助0121震災戶原地重建安居

0121嘉義大埔地震重創多處山區聚落，慈濟慈善事業基金會協助楠西區、玉井區、左鎮區共6戶嚴重受損民宅住戶原地重建，以「預鑄安心屋」讓受災鄉親能原地重建，儘早重返家園。2026年1月3日在楠西區密枝里舉行捐贈暨入厝儀式，台南市長黃偉哲及市府團隊、楠西區長何榮長、玉井區長顏振羽、左鎮區長李燿州、當地里長、慈濟代表等人出席，與住戶一起吃湯圓、貼春聯，慈濟與市府也準備十幾項入住禮包含快煮壺、鍋子、床被組，以及水果、應景的年糕、發糕、蘿蔔糕等，讓住戶歡喜入住。

慈濟協助0121嘉義大埔地震嚴重受損民宅住戶援建「慈濟大愛屋」，包含原地重建之「獨棟預鑄安心屋」、異地重建之集合式中繼福利住宅。此次在楠西區、玉井區及左鎮區共興建6棟預鑄安心屋。1月3日「預鑄安心屋」捐贈暨入厝儀式，由當地區長及慈濟志工分別前往住戶家祝福。

慈濟指出，預鑄安心屋採工業化生產與現地組裝模式，能有效縮短施工期、提升結構品質。預鑄安心屋施工流程從整地開始，包括基礎開挖、地基埋設與地面整平，隨後進行地梁與牆板組裝、結構鎖固、綁紮室內與地坪鋼筋、室內與外地灌漿、天花板輕鋼架安裝、室內防水作業，以及管線拉設、化糞池埋設、排水管配置、安裝門窗等，部分基地依地形條件進行周邊地坪墊高，以因應山區排水需求，確保整體穩固安全、提升居住品質與耐用度。

由於申請預鑄安心屋的受災鄉親地處山區，施工的工程團隊克服道路狹窄與地勢限制，牆板吊掛作業具挑戰性，施作工程公司透過規劃與分段施工，確保工程順利推進。工程公司表示，毀損的房屋全部拆除後，我們進駐開挖到工程約需要45個工作天，期間需視天候與地面狀況施工，遇到天氣不穩、地面泥濘不允許施工條件時，就無法作業。

住戶馬女士表示，房子真的蓋很好，耐震級數很棒，無論是地面或牆面都用扎實的結構，讓我們很安心，我們的房子是從6月份開始蓋，中途遇到颱風、下大雨等，他們以最快的速度幫我們完成。

住戶李先生表示，感恩市府團隊與慈濟幫忙蓋這棟房，地震發生後很煩惱，還好有市長、市府所有單位、慈濟合力幫我們重建，讓我們負擔減輕。最感恩的是幫忙蓋房子的工程公司，幫我們蓋得很堅固，原本以為蓋好後內部要我們自行裝修，沒想到都幫我們處理好了。

黃偉哲市長指出，一般蓋房子不可能蓋這麼快，這段期間經過風災與水災，感恩工程公司克服路途遙遠、運輸施工的困難，讓災民能盡早搬進新家。這六戶都是提出申請、符合資格包含產權、法規、工程限制等。這幾年的原物料成本上漲很多，感恩慈濟在最短的時間內用最快的工法完成。

慈濟基金會副總林碧玉指出，證嚴法師在地震後第一時間就很關心在地鄉親，很感恩市府團隊提供很多資料，感恩台南慈濟人第一線關懷付出，感恩全台慈濟人去年來到台南協助非紅黃單受災戶修繕，感恩負責蓋房子的工程團隊克服困難而完工，祝福鄉親歲歲年年平安吉祥、世世代代安居樂業。

慈濟基金會指出，0121地震發生後，慈濟在第一時間啟動災害應變關懷，當天凌晨即支援熱食，後續提供福慧隔屏、福慧床、毛毯等物資。2025年2月5日起啟動非紅黃單住家修繕，截至2月27日共投入5205人次協助楠西區、玉井區修繕工作，完成2百多戶階段性驗收完工，後續由臺南當地修繕志工持續接力，目前共完成269戶驗收完工。針對災戶中長期計畫，慈濟為嚴重受損民宅住戶援建「慈濟大愛屋」，包含原地重建之「獨棟預鑄安心屋」6戶、異地重建之大愛福利園區。前者已完工今日交屋，後者位於楠西區楠西段，已於2025年6月進行動土儀式。

撰文：陳誼謙、吳秀玲、林靜君，攝影：郭明娟、陳誼謙、王永周、柯旺藤