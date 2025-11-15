慈濟援建「0四0三花蓮地震」大愛福利社區大樓 揭牌

「0四0三遇到大地震，家園整個垮掉，那種無助真的無法形容，幸好有慈濟的大愛提供中繼屋給我們暫住，讓我們重新站起來再出發。真的非常感恩，也希望未來能把這份愛的力量延續下去。」

慈濟援建「0四0三花蓮地震」主商段大愛福利社區大樓，二0二四年九月動土、二0二五年九月竣工，陸續取得相關使用執照、驗收工作，十一月十五日舉行落成啟用暨揭牌典禮（見圖），與會代表包含立委、花蓮縣府團隊、花蓮縣議會、花蓮市公所、當地里長、慈濟代表含建築委員及將入住的受災戶出席。靜思精舍法師代表慈濟創辦人證嚴法師出席並恭讀祝福信。

縣長徐榛蔚指出，這裡的一磚一瓦、鋼筋都是來自十方發大宏願者，藉著眾人的手讓房子可以蓋成。期待以愛築家，除了是每個人的愛，更是世界的大愛。世界有很多考驗，台灣也有很多考驗。縣府在這麼多事件中要面對的考驗都不同。我們更謝謝社會大眾的投入，更謝謝慈濟永遠做我們的後盾。如人飲水、歡喜信受，我們都不斷地學習，未來的挑戰很多，花蓮縣政府會跟大家勇敢地一起往前走。

慈濟基金會副總林碧玉指出，今天真的是很令人歡喜的日子，這棟建築物通風佳、採光佳，居住起來很溫暖。受災鄉親也跟我們分享：地震第一時間慈濟馬上關懷、致上慰問金，這筆錢對我們非常重要，因為逃出來什麼都沒有，所以這筆費用是及時雨。沒想到慈濟也蓋這麼好的建築物讓我們住。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們是以「蓋中繼屋」的速度做「永久屋」的重建，感謝良有營造夥伴一起努力，前陣子光復鄉受災慈濟人也是用心投入。我們很高興祝福所有即將入住的鄉親，更期待未來花蓮能無災無難。

0四0三花蓮地震慈濟援建大愛福利社區大樓為低樓層設計之集合式住宅。套房每戶含衛浴設備（含儲熱式電熱水器、抽風機）、廚房流理臺(含上下吊櫃）、IH電磁爐、抽油煙機、電熱水器、冷暖氣機、餐桌椅、衣櫥、雙人床及床墊、床頭櫃、洗衣機、冰箱、檯燈、曬衣架。雙人房包含上述內容，另有雙人沙發，冷暖氣機共三台，上述含建物均由慈濟提供。

大愛福利社區大樓依條件意願登記一0八戶。縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0四0三震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，預計將於十一月中下旬通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望十二月底前陸續入住

大愛福利社區大樓是地上五層的RC構造、一樓兩側是機汽車停車場與景觀中庭，二樓到五樓是住房，有一一二間套房(室內+陽台約九~十坪)、三十二間二房(室內+陽台約十六~十七坪)，合計一四四間，其中有十八間為適合輪椅使用者的房型。結構安全地震耐震度比一般建築多了25%，加強施工品質的保證。每戶均有對外採光、對外陽台，通風採光良好，一樓部分有植栽、綠意、休閒設施，可提供住戶交流、長者聊天、小孩遊玩的空間。