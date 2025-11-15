慈濟援建「0403花蓮地震」大愛福利社區大樓落成揭牌
「0403遇到大地震，家園整個垮掉，那種無助真的無法形容，幸好有慈濟的大愛提供中繼屋給我們暫住，讓我們重新站起來再出發。真的非常感恩，也希望未來能把這份愛的力量延續下去。」
慈濟援建「0403花蓮地震」主商段大愛福利社區大樓，2024年9月動土、2025年9月竣工，陸續取得相關使用執照、驗收工作，11月15日舉行落成啟用暨揭牌典禮，與會代表包含立委、花蓮縣府團隊、花蓮縣議會、花蓮市公所、當地里長、慈濟代表含建築委員及將入住的受災戶出席。靜思精舍法師代表慈濟創辦人證嚴法師出席並恭讀祝福信。
慈濟基金會副總林碧玉指出，今天真的是很令人歡喜的日子，這棟建築物通風佳、採光佳，居住起來很溫暖。受災鄉親也跟我們分享：地震第一時間慈濟馬上關懷、致上慰問金，這筆錢對我們非常重要，因為逃出來什麼都沒有，所以這筆費用是及時雨。沒想到慈濟也蓋這麼好的建築物讓我們住。
林碧玉表示，期待這棟大愛福利社區大樓是能以愛傳家、以善照顧的地方，未來作為社福大樓，也能讓住戶有個心靈依止的地方。期待鄉親們以善安身，互相照顧。這裡生活機能好，大家只需要帶著行李進住，很感謝縣府、傅立委在最短時間內把產權、建築執照快速處理，得以讓我們順利興建。特別感恩良有建設如期竣工。花蓮好山好水，最重要的是有濃濃的愛。
0403花蓮地震後，慈濟立即成立「0403花蓮地震災害關懷與應變機制」，提供物資與心靈關懷。針對花蓮震災民眾安身處所的中長期規劃，慈濟在2024年5月中成非紅黃單的受損房屋修繕180戶，9月為受災戶進行援建中繼用途的大愛福利社區大樓，2025年9月竣工，陸續進行相關驗收，家具家電進駐。
慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們是以「蓋中繼屋」的速度做「永久屋」的重建，感謝良有營造夥伴一起努力，前陣子光復鄉受災慈濟人也是用心投入。我們很高興祝福所有即將入住的鄉親，更期待未來花蓮能無災無難。
花蓮縣長徐榛蔚指出，這裡的一磚一瓦、鋼筋都是來自十方發大宏願者，藉著眾人的手讓房子可以蓋成。期待以愛築家，除了是每個人的愛，更是世界的大愛。世界有很多考驗，台灣也有很多考驗。縣府在這麼多事件中要面對的考驗都不同。我們更謝謝社會大眾的投入，更謝謝慈濟永遠做我們的後盾。如人飲水、歡喜信受，我們都不斷地學習，未來的挑戰很多，花蓮縣政府會跟大家勇敢地一起往前走。
受災鄉親吳永和先生坐著輪椅，由營造人員帶領看無障礙設施及衛浴設備，吳永和表示，地震發生後就受到慈濟的關懷，現在又幫忙給我們一個安家的地方。我們每天在期盼，尤其我弟弟天天來看，我看到設備有衛浴、冰箱、洗衣機通通齊全，真令人感動。慈濟不是只有給我們住，還鼓勵我們，讓我們勇敢地站起來，所以我們要趕快重建家園。我們也會把這種愛心力量，用自己的去幫助別人。
吳聲輝一家人即將入住，吳聲輝表示，感謝良有營造把房子蓋得這麼堅固，我們非常感謝慈濟讓我們有東山再起的機會。地震發生後我的家園完全毀損，財產盡失，非常感謝花蓮縣政府提供土地，也感謝慈濟出資興建，讓我們在最困難的時刻感受到真正的溫暖與希望。這一年來，大愛屋從動工到完工，每當我有時間都會來現場看看。過程中我看到的是非常扎實的建築工法，每一個細節都做得讓人安心。工地的環境也維持得很乾淨，當天的建築廢料當天就集中整理，隔天一定清潔乾淨，效率非常高。
0403花蓮地震慈濟援建大愛福利社區大樓為低樓層設計之集合式住宅。套房每戶含衛浴設備（含儲熱式電熱水器、抽風機）、廚房流理臺(含上下吊櫃）、IH電磁爐、抽油煙機、電熱水器、冷暖氣機、餐桌椅、衣櫥、雙人床及床墊、床頭櫃、洗衣機、冰箱、檯燈、曬衣架。雙人房包含上述內容，另有雙人沙發，冷暖氣機共3台，上述含建物均由慈濟提供。
大愛福利社區大樓依條件意願登記108戶。縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，預計將於11月中下旬通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望12月底前陸續入住大愛福利社區大樓是地上五層的RC構造、一樓兩側是機汽車停車場與景觀中庭，二樓到五樓是住房，有112間套房(室內+陽台約9-10坪)、32間2房(室內+陽台約16-17坪)，合計144間，其中有18間為適合輪椅使用者的房型。結構安全地震耐震度比一般建築多了25%，加強施工品質的保證。每戶均有對外採光、對外陽台，通風採光良好，一樓部分有植栽、綠意、休閒設施，可提供住戶交流、長者聊天、小孩遊玩的空間。
與會來賓有傅崐萁立委、花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊、花蓮縣議會副議長徐雪玉及魏嘉賢議員、楊華美議員、韓林梅議員、吳東昇議員、黃馨議員、吳建志議員、林源富議員，花蓮市長魏嘉彥、市民代表江如玲，以及在地前後任里長張憲聰、張家寧。慈濟出席者有慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長張宗義，還有建築委員及顧問邱創文、胡勝勇，以及花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮。
(撰文：陳誼謙，攝影：陳灝麟、王嘉彬、吳孟恩)
其他人也在看
經典賽》日本陷「雙重危機」三巨頭若缺席 恐成史上最冷清一屆
明年3月登場的世界棒球經典賽（WBC）被視為日本隊挑戰二連霸的重要舞台，卻在開賽前陷入主力球星可能缺席、轉播權又引發民怨的「雙重危機」。中時新聞網 ・ 19 小時前
73歲洪金寶爆注射2液體回春！知情人士曝：權貴都在用
娛樂中心／綜合報導62歲中國武打巨星李連杰近年來雖然已淡出螢幕，但身體狀況一直引發關注，過去曾爆出健康危機、開刀住院的他，沒想到近期卻大回春，因此網路上開始傳出他「換心臟回春」的消息。而在近日，同樣有著健康問題的男星洪金寶，過去外出大多都要靠輪椅代步，沒想到狀態也大回春，引發眾多網友揣測，不只說2人做了「換心手術」，更傳出他們「注射2神秘液體」，陰謀論不斷瘋傳。民視 ・ 1 天前
入冬最強冷氣團要來了！下週暴跌10℃ 北部恐探12度「全台冷到叫媽媽」
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導暖陽只剩這幾天能享受了！中央氣象署與天氣風險公司雙重示警，下週起台灣將迎來「入冬以來最強」的冷空氣，強度接近大陸冷氣...FTNN新聞網 ・ 1 天前
獨家／林志穎20歲當紅時當兵心情曝光 體檢甲種體格超嗨自喊恭喜
當年，全台最紅的小旋風林志穎，正夯到不能再夯、行程滿到喘不過氣。就在那個人人都在勸他「再拖一下吧」、「先把事業衝起來吧」的年代，他卻反向做了一件讓所有人都跌破眼鏡的事，20歲大紅時收到兵單，沒有閃、沒有拖、沒有靠關係，而是大聲說一句：「兵是一定要當的。」這份勇氣，放到今天依舊閃閃發亮。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
夏威夷豪宅開發案風波未完待續！大谷翔平恐面臨長期訴訟抗戰
體育中心／綜合報導甫完成世界大賽二連霸、第四度全票拿下MVP的道奇日籍二刀流巨星大谷翔平，球場上得意，但場外不甚如意，先前捲入的夏威夷豪宅開發案風波未完待續，大谷休賽季恐要面臨長期訴訟抗戰。FTV Sports ・ 4 小時前
全球NAND Flash三哥股價慘崩23％ 記憶體大黑馬為何一夕爆雷？
全球第三大儲存型快閃記憶體（NAND Flash）供應商日本鎧俠（Kioxia）上季財報爆雷，7~9月淨利驟減6成，致今（14）日股價重挫23%，成為市場焦點。業界人士指出，鎧俠表現不如預期，可能與其對蘋果提供NAND晶片時所簽訂的「固定價格協議」有關，美光將於下月公布11月營收，屆時可望再度檢驗記憶體族群的整體需求狀況。中時財經即時 ・ 1 天前
義大利老闆怒嗆16台客「滾吧！」氣炸只點5披薩3啤酒 被台網出征關IG
義大利蒙泰卡蒂尼泰爾梅一間「pizza dal pazzo」披薩店的老闆，近日用義大利語拍片公審，指控店內16位台灣觀光客只點5份披薩、3杯啤酒，片中台灣顧客聽不懂，還笑著對鏡頭打招呼比讚、比YA。老闆最後甚至情緒很激動嗆「台灣滾吧，太棒了。」影片PO上IG後，立刻引發許多台灣網友出征批評，披薩店老闆只好將IG暫時關閉。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
首波冷氣團要來了？這天低溫估「僅12度」最冷時段曝光
近兩日持續受東北季風影響，水氣有逐漸減少，今（14）日北部及東北部維持陰時多雲有短暫陣雨天氣，迎風面地區會持續有短暫雨，維持陰雨綿綿得狀態，大台北地區局部會有飄雨，其餘各地皆為晴到多雲時晴天氣。氣溫方面北部、宜蘭高溫約22度，中部、花東高溫約24到27度，南部高溫約27到29度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿爆住胡釋安家密會王子！「交換禮物」合體片曝光 胡瓜傻眼回應
粿粿跟范姜彥豐婚變，粿粿遭指控婚內出軌王子（邱勝翊），今週刊更報導粿粿與范姜彥豐分居後一直都住在胡釋安家，胡釋安提供住處讓粿粿和范姜能夠分居，並有安全的地方和王子相約。對此，胡瓜回應不知情；而先前合作拍片，畫面也再度被挖出。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
遭中共懸賞！閩南狼台中自首 他傻眼問這句
[NOWnews今日新聞]繼立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查，福建省泉州市公安局也對網紅溫子渝（八炯）、陳柏源（閩南狼）發布懸賞通告，賞金逾新台幣百萬元，沒想到昨（13）日就有網友聲稱要組團斬殺陳柏源...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
胡釋安認了「有讓粿粿住進來」！火速發3點聲明
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，粿粿在進入離婚協商後傳出搬離范姜住處，綜藝大哥胡瓜之子胡釋安被點名「有讓女方入住自家」。如今男方發出3點聲明回應，強調「已請女方搬離」。民視 ・ 1 天前
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元
LED股王無預警停工！近萬坪廠房遭法拍23億元EBC東森新聞 ・ 16 小時前
修杰楷閃兵役遭求刑2年8個月 經紀公司回應了
藝人閃兵役案自五月份開始延燒，新北地檢署14日宣布案件偵結，修杰楷、陳柏霖、謝坤達、張書偉、廖允杰等人，被建議法院量處有期徒刑2年8個月。對此，修杰楷稍早透過經紀人回應。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞]2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
小孩試戴金手鐲10秒遭索賠4400元 母傻眼報警！業者回應了
根據陸媒《財經觀察》報導，這起糾紛發生於11月12日，一名女子當時帶著小孩進入一間金飾店參觀，在店員注視下讓小孩試戴看看金手鐲，不料取下時店員立即稱「手鐲變形了」，要求女子賠償人民幣1000元（約新台幣4400元），甚至堅持不賠錢就不讓他們離開。但女子相當傻眼，她強...CTWANT ・ 1 天前
MLB／山本、朗希都被道奇搶走 凱許曼坦言洋基在日本沒市場了
日職西武獅隊王牌投手今井達也透過入札制挑戰大聯盟，預料會掀起搶人大戰，「紐約郵報」今天指出，洋基隊在這個休賽季面臨著一個棘手難題，但今井或許是補強先發投手群的目標。 所謂難題就是洋基必須增加輪值...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
粿粿王子快看！Rain邊界感強到炸裂 談男女混合出遊嗆「瘋了嗎？」
范姜彥豐指控粿粿婚內出軌「王子」邱勝翊鬧得滿城風雨，痛斥2人「道德淪喪」導致3年婚姻破裂。巧合的是，南韓天王Rain近日在YouTube節目上談到「能否接受另一半與一群男女好友混合出遊」時，火速回應「瘋了嗎？不可能！」更直言「就算沒結婚也不行」，強烈邊界感被台灣網友們讚爆。自由時報 ・ 1 天前
胡釋安提供粿粿住處「女友同意」 聲明1關鍵網讚範本：寫得比王子好
粿粿（江瑋琳）跟范姜彥豐婚變事件風波持續延燒！范姜彥豐日前公開指控妻子婚內出軌王子（邱勝翊）震驚演藝圈。而週刊爆料，粿粿風波爆發後一直都暫住演員胡釋安家，引發外界質疑他是否「暗助相約」。對此，胡釋安發出3聲明切割釣出范姜彥豐留言，網友也由質疑轉向力挺，大讚胡釋安在聲明中稱呼粿粿全名「寫得比王子好」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前