慈濟援建「0403花蓮地震」大愛福利社區大樓落成揭牌

慈濟援建「0403花蓮地震」大愛福利社區大樓，2025年11月15日舉行落成啟用暨揭牌典禮。

「0403遇到大地震，家園整個垮掉，那種無助真的無法形容，幸好有慈濟的大愛提供中繼屋給我們暫住，讓我們重新站起來再出發。真的非常感恩，也希望未來能把這份愛的力量延續下去。」

慈濟援建「0403花蓮地震」主商段大愛福利社區大樓，2024年9月動土、2025年9月竣工，陸續取得相關使用執照、驗收工作，11月15日舉行落成啟用暨揭牌典禮，與會代表包含立委、花蓮縣府團隊、花蓮縣議會、花蓮市公所、當地里長、慈濟代表含建築委員及將入住的受災戶出席。靜思精舍法師代表慈濟創辦人證嚴法師出席並恭讀祝福信。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們是以「蓋中繼屋」的速度做「永久屋」的重建。(圖為慈濟提供)

慈濟基金會副總林碧玉指出，今天真的是很令人歡喜的日子，這棟建築物通風佳、採光佳，居住起來很溫暖。受災鄉親也跟我們分享：地震第一時間慈濟馬上關懷、致上慰問金，這筆錢對我們非常重要，因為逃出來什麼都沒有，所以這筆費用是及時雨。沒想到慈濟也蓋這麼好的建築物讓我們住。

林碧玉表示，期待這棟大愛福利社區大樓是能以愛傳家、以善照顧的地方，未來作為社福大樓，也能讓住戶有個心靈依止的地方。期待鄉親們以善安身，互相照顧。這裡生活機能好，大家只需要帶著行李進住，很感謝縣府、傅立委在最短時間內把產權、建築執照快速處理，得以讓我們順利興建。特別感恩良有建設如期竣工。花蓮好山好水，最重要的是有濃濃的愛。

花蓮縣長徐榛蔚感恩來自十方大德的協助，感恩慈濟作為後盾。

0403花蓮地震後，慈濟立即成立「0403花蓮地震災害關懷與應變機制」，提供物資與心靈關懷。針對花蓮震災民眾安身處所的中長期規劃，慈濟在2024年5月中成非紅黃單的受損房屋修繕180戶，9月為受災戶進行援建中繼用途的大愛福利社區大樓，2025年9月竣工，陸續進行相關驗收，家具家電進駐。

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，我們是以「蓋中繼屋」的速度做「永久屋」的重建，感謝良有營造夥伴一起努力，前陣子光復鄉受災慈濟人也是用心投入。我們很高興祝福所有即將入住的鄉親，更期待未來花蓮能無災無難。

慈濟副總林碧玉表示，期待這棟大愛福利社區大樓是能以愛傳家、以善照顧的地方。

花蓮縣長徐榛蔚指出，這裡的一磚一瓦、鋼筋都是來自十方發大宏願者，藉著眾人的手讓房子可以蓋成。期待以愛築家，除了是每個人的愛，更是世界的大愛。世界有很多考驗，台灣也有很多考驗。縣府在這麼多事件中要面對的考驗都不同。我們更謝謝社會大眾的投入，更謝謝慈濟永遠做我們的後盾。如人飲水、歡喜信受，我們都不斷地學習，未來的挑戰很多，花蓮縣政府會跟大家勇敢地一起往前走。

受災鄉親吳永和先生坐著輪椅，由營造人員帶領看無障礙設施及衛浴設備，吳永和表示，地震發生後就受到慈濟的關懷，現在又幫忙給我們一個安家的地方。我們每天在期盼，尤其我弟弟天天來看，我看到設備有衛浴、冰箱、洗衣機通通齊全，真令人感動。慈濟不是只有給我們住，還鼓勵我們，讓我們勇敢地站起來，所以我們要趕快重建家園。我們也會把這種愛心力量，用自己的去幫助別人。

吳聲輝一家人即將入住，吳聲輝表示，感謝良有營造把房子蓋得這麼堅固，我們非常感謝慈濟讓我們有東山再起的機會。地震發生後我的家園完全毀損，財產盡失，非常感謝花蓮縣政府提供土地，也感謝慈濟出資興建，讓我們在最困難的時刻感受到真正的溫暖與希望。這一年來，大愛屋從動工到完工，每當我有時間都會來現場看看。過程中我看到的是非常扎實的建築工法，每一個細節都做得讓人安心。工地的環境也維持得很乾淨，當天的建築廢料當天就集中整理，隔天一定清潔乾淨，效率非常高。

0403花蓮地震慈濟援建大愛福利社區大樓為低樓層設計之集合式住宅。套房每戶含衛浴設備（含儲熱式電熱水器、抽風機）、廚房流理臺(含上下吊櫃）、IH電磁爐、抽油煙機、電熱水器、冷暖氣機、餐桌椅、衣櫥、雙人床及床墊、床頭櫃、洗衣機、冰箱、檯燈、曬衣架。雙人房包含上述內容，另有雙人沙發，冷暖氣機共3台，上述含建物均由慈濟提供。

大愛福利社區大樓依條件意願登記108戶。縣府說明，入住名單社會處已公告於「花蓮縣政府0403震災資訊專區」，建築物部分已陸續取得相關使用執照，預計將於11月中下旬通知正取名單之受災戶進行看屋、抽籤、選屋及簽約作業，整體評估可望12月底前陸續入住大愛福利社區大樓是地上五層的RC構造、一樓兩側是機汽車停車場與景觀中庭，二樓到五樓是住房，有112間套房(室內+陽台約9-10坪)、32間2房(室內+陽台約16-17坪)，合計144間，其中有18間為適合輪椅使用者的房型。結構安全地震耐震度比一般建築多了25%，加強施工品質的保證。每戶均有對外採光、對外陽台，通風採光良好，一樓部分有植栽、綠意、休閒設施，可提供住戶交流、長者聊天、小孩遊玩的空間。

靜思精舍德懷法師代表證嚴法師出席並恭讀祝福信。

與會來賓有傅崐萁立委、花蓮縣長徐榛蔚及縣府團隊、花蓮縣議會副議長徐雪玉及魏嘉賢議員、楊華美議員、韓林梅議員、吳東昇議員、黃馨議員、吳建志議員、林源富議員，花蓮市長魏嘉彥、市民代表江如玲，以及在地前後任里長張憲聰、張家寧。慈濟出席者有慈濟基金會副總執行長林碧玉、慈濟醫療財團法人執行長林俊龍，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文、副執行長張宗義，還有建築委員及顧問邱創文、胡勝勇，以及花蓮慈濟醫學中心院長林欣榮。

(撰文：陳誼謙，攝影：陳灝麟、王嘉彬、吳孟恩)