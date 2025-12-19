慈濟攜手海星國際移工服務中心寒冬送暖 共同守護外籍漁工

【記者 王雯玲／高雄 報導】歲末入冬，高雄梓官區蚵仔寮漁港湧入跨宗教暖流。12月18日晚間，慈濟基金會與天主教海星國際移工服務中心合作，參與外籍漁工每 40 天一次的「拜經祈福會」，為 110 位漁工致贈禦寒物資，在港邊傳遞跨越國界與信仰的守護情誼。

慈濟基金會表示，每一位外籍漁工背後都連結著一個家庭，不捨他們長期在濕冷的環境中工作。秉持證嚴上人「慈悲行善，更是感同身受的陪伴」之精神，在天主教阮維慶神父引薦下，慈濟主動備妥保暖外套、毛帽、圍巾、睡袋及盥洗組。志工親手致贈物資，期盼這份愛能成為異鄉勞動者最堅實的後盾，現場跨宗教的交會，勾勒出宗教無藩籬的最美風景。

海星中心自 1996 年深耕高屏漁港，長期關懷外籍漁工資源募集不易，2024年開始與慈濟共善，共同守護外籍漁工。當漁工們在拜經會中虔誠誦經時，這批物資不僅給予身體保暖，更撫慰了異鄉心靈。

慈濟基金會自 1966 年成立至今，援助足跡遍及全球 139 個國家，始終堅守「守護生命、守護愛」的初心。透過蚵仔寮漁港的實質援助，慈濟再次實踐「讓世界共善共好」的信念，讓外籍漁工們感受到在台灣的溫暖。（圖／記者王雯玲翻攝）