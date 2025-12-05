慈濟教育.醫療志業x慈大企業校友 簽署合作備忘錄

慈濟醫療、教育志業以及慈濟大學校友會的企業校友，在新店靜思堂，首次簽署合作備忘錄，其中包含醫療生理資訊傳輸的、"馬雅資訊"；還有專精在病原體基因定序檢測的、"亞洲準譯"，以及致力於ESG的，"領導力企業管理顧問公司"。他們期待運用自身專業，搭建起與醫療、教育的橋梁。

這一刻，開啟慈濟大學校友企業與慈濟醫療、教育志業，攜手合作的新篇章。

領導力企業管理顧問公司總經理 王聖源：「我是公衛系87級的畢業校友。」

廣告 廣告

亞洲準譯營運長 李定寰：「 我是慈濟87級的就是畢業生，我姓李 叫定寰，目前服務在一家，病源基因定序的公司。」

花蓮慈濟醫院乳房醫學中心主任 張群明：「我在花蓮慈濟醫院一般外科，我是做乳房手術的。」

人才串聯、各個都是菁英，有人任職於ESG永續為導向的企業管理顧問公司，和慈濟大學合作，給予學弟妹們，提前接觸職場的機會。

領導力企業管理顧問公司總經理 王聖源：「 兩位國管的學生 ，大四生 來我們公司實習，那他們主要是擔任行銷企畫的工作，還有一些可能年輕人比較懂的，一些像短影音的編製，那他可以透過這類的學習，然後了解職場需要什麼內容，跟他們做工作接軌。」

還有專注感染病原基因檢測的公司，提供專業協助，建構起教育與醫療志業的橋梁。亞洲準譯營運長｜李定寰：「如果可以提供一些協助，像血腫病人在遇到感染的時候，這剛好是我們的專業，我們就可以提供這樣的協助。」

花蓮慈濟醫院乳房醫學中心主任 張群明：「學弟 學妹都可以看到，其實學長姊在各行各業，都表現得非常好，而且都願意 一起來接引他們，一起來帶他們 讓他們成長，我覺得這是一個互相，非常好的一個良性的循環。」

馬雅資訊幕僚長 黃崇益：「我們在慈濟裡面，其實我們在83年進去的時候，只有一百多個人，所以我們是可以擔當很多的重任。」

校友會，凝聚彼此想回饋母校的心，更把握機會與上人分享，從校園轉換到企業的點滴。

慈濟醫療法人執行長 林俊龍：「在各自的領域裡面，有很好的表現 出色的表現 ，他們也願意回饋醫院 回饋給學校，所以我們趁著這個機會，我們的志業也能夠更擴展 ，更深入這個社會。」

證嚴上人開示：「我們的校友在社會，每一個角落 都很有成就，最重要的 是要做好人 做好事，你的事業成功 這都是 應該要有的，每一個人要努力 但是做好人，一定 一定 要做個好人，有好人 才會做好事，這就是學校的教育的希望。」

教育中看見希望的光，從一個人到一群人，未來也期待，培育更多明日之星。

更多 大愛新聞 報導：

市場火災波及周邊 關懷陪伴安身安心

輔具送達馬祖東引 呵護走不出的人

