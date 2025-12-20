慈濟新營共修處歲末祝福 千人出席共享溫暖世間情

慈濟新營共修處舉辦社區歲末祝福活動，二場次共約千餘人參與，接受精舍師傅祝福。（慈濟提供、記者李嘉祥翻攝）

慈濟新營共修處20日早、下午各舉辦一場「2025年社區歲末祝福」，二場次共約千餘人參與；德勘師父感恩法師、區長與多位里長參加歲末祝福，強調慈濟一甲子愛的足跡已走遍全世界139國，愛的力量一直默默在發芽，要讓這份愛繼續傳下去；而園區佈置也以「莫忘竹筒歲月 永誌法脈宗門弘願」為主軸，結合慈濟四大八大法意涵，以棧板、廢棄傢俱木料等環保回收木材切割、拼裝成「6」和「0」立體數字，以實物巧思與象徵的意義為結合，核心概念為主軸來展現慈濟精神。

新嘉國小校長盧彥賓帶領「山芙蓉樂團」團員以竹笛與二胡合奏20幾首優美演奏，讓會眾在園區徜徉在樂符飄揚中；園區內也規劃手作DIY美麗的平安祈福燈，還有志工現場揮毫書法寫春聯，讓會眾提前拿著喜氣洋洋的春聯回家將祝福帶回家，逛累了可在人文飄香區坐下品味香濃的東山咖啡與茶點。

詐騙手法不斷得在翻新，新營分局長陳俊凱也出席慈濟歲末祝福活動，呼籲鄉親若發現親朋好友有異樣時，應多一些關懷；交通組長張明華說，看到上人五毛錢的力量很感動，雖然很簡單，但不容易做到，建議以「慢、看、停」來遵守交通規則，不要為了一秒的衝造成一生的遺憾。

花蓮慈濟大學畢業的羅筱玲因緣際會下遇到了慈濟志工宣導「造血幹細胞捐贈驗血活動，聽志工分享了解現在醫學進步捐贈是很安全，接到配對成功時的羅筱玲覺得很幸運自己能救人，捐贈過程中慈濟志工來回奔波及陪伴也讓她很安心，此次也與先生和孩子一起出席接受精舍師傅祝福，希望號召更多人參與。

拿著舉牌協助村里的吳大有是健身教練，首次參加歲末祝福很有感，他說，災難那麼多，希望越來越多人來參與或接觸慈濟，如果有越來越多人投入付出，社會會更祥和，是一個善意的開始，對臺灣以及整個全世界都是正面的，他未來也要走入慈濟成為慈濟人。

身障會眾彭淑敏先生三年前往生後，讓她突然喪失生活勇氣，在慈濟志工沈良憲與張瓊月長期用心陪伴與開導下逐漸走出封閉的心，她開心地表示，看到那麼多人參與活動，到處布置的場景感受很溫馨，精舍師父遠從花蓮而來給予祝福是很大的鼓勵，雖然身體或許無法付出什麼，但也想要將自己微薄力量滴入慈濟功德海去幫助人。