慈濟春節敬軍慰問八軍團 感謝官兵守護家園、救災付出

▲慈濟慈善事業基金會高雄區代表於春節前夕前往陸軍八軍團敬軍慰問，與官兵合影留念，感謝國軍長年守護家園、投入救災的辛勞付出。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】慈濟慈善事業基金會於春節前夕在高雄靜思堂舉辦「115年春節敬軍慰問活動」，向長年戍守南台灣、守護民眾安全的國軍官兵致上最高敬意。慈濟表示，國軍不僅在戰備任務上肩負重責，每逢風災、水患等重大天災，更總是第一時間投入救災行列，與慈濟志工並肩協力，展現「軍民一心」的堅實力量。

慈濟高雄天然災害應變中心召集人潘機利指出，國軍平時堅守崗位、日夜戒備，是社會安定的重要支柱；災害來臨時，更積極投入救援、疏散及各項防災工程，包括水庫疏浚等降低災損的關鍵任務，軍民合力正是國家進步與社會穩定的最大動能。

廣告 廣告

潘機利並偕副召集人王獻聰、方漢武、方上榮、潘進隆，以及慈濟高雄區公傳召集人鄭楊慶等人，前往陸軍八軍團拜會，向官兵表達感謝與祝福，受到八軍團中將指揮官劉暐欣及各級幹部熱情接待。

潘機利表示，國軍官兵在天災發生前即加強整備，災害來臨時更冒著風雨深入山區與高風險地帶，協助撤離可能發生土石流或交通中斷的民眾，往往在災害擴大前即成功救險、救命，貢獻良多。

慈濟公傳召集人鄭楊慶回顧，去年丹娜絲與山陀兒颱風重創南台灣，各界合力投入災後重建；隨後花蓮光復鄉又因樺加沙颱風造成堤壩潰決，馬太鞍溪暴漲釀成重大傷亡。令人動容的是，來自全台各地的青年、慈濟志工與國軍官兵迅速集結，組成「鏟子軍」投入清理與救援，充分展現「軍民一家」的生命共同體精神。

劉暐欣指揮官表示，守護家園是國軍不變的職志，「平時能救災、戰時能作戰」是全體官兵共同的信念。他也特別感謝慈濟在重大災害中發揮關鍵角色，行動餐車為數千名救災人員與災民提供熱食補給，大幅提升救災效能，是搶救生命與財產不可或缺的重要夥伴。（圖╱記者王苡蘋翻攝）