慈濟板橋靜思堂「社區歲末祝福」 劉和然點燈祈願社會祥和

慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士、民眾參與祈福。(記者黃政嘉攝)

〔記者黃政嘉／新北報導〕慈濟慈善事業基金會板橋靜思堂自昨天起連3天舉辦「2025社區歲末祝福」活動，廣邀各界人士、民眾齊聚，共同點燈祈福感恩，活動也透過慈濟大藏經影片，回顧去年慈濟救援國內各項災難，包含923花蓮光復洪災，場面動容，新北市副市長劉和然今天也出席活動，點燈祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。

板橋靜思堂今在社區歲末祝福活動，透過慈濟大藏經影片，回顧慈濟去年救援國內各項災難，像是馬太鞍溪堰塞湖溢流造成923花蓮光復洪災，慈濟與各地鏟子超人共同救災，令人動容，慈濟花蓮靜思精舍師父德昕、德諦也帶民眾點燈祈福。

劉和然表示，慈濟基金會秉持「慈悲為懷、濟世救人」精神，長期投入國內外重大救災與社會關懷工作，不論是土耳其與敘利亞強震人道救援、疫情期間捐贈BNT疫苗及防疫物資、發放新芽獎學金扶助弱勢學子，以及與市府簽署合作備忘錄，深化防災、醫療、長照及公益人文推廣等合作，並多次與市府合作辦理防災急難救助演練，充分展現宗教團體安定社會的重要力量。

民政局長林耀長表示，慈濟基金會每年歲末祝福，廣邀各界不分宗教、信仰、種族一起祈福感恩，祈祝各地平安吉祥、帶動社會力行環保、守護大地清淨；慈濟板橋園區景觀青綠遼闊，除了舉辦浴佛、兒童親子班等活動，近年來也協助市府多場活動與演練規劃，皆獲迴響。

板橋區永安里長高導民感念慈濟平日結合社區里民做長照系統、提供輔具協助長者行動與照護方便，今天也帶120位里民響應參與歲末祝福活動；民眾明早9點還能到靜思堂參與點燈祈福、感恩過去、祈願未來，讓愛與善念在新的一年持續流轉，現場可領受來自證嚴上人祝福的福慧紅包，以及備有平安粥、祈福春聯、愛心市集、創意手作、音樂饗宴、舞獅同慶等年味活動。

新北市副市長劉和然(右３)今天也出席活動，祈願凝聚社會善能量，讓社會祥和、世界平安。(記者黃政嘉攝)

板橋靜思堂透過慈濟大藏經影片，回顧慈濟去年救援國內各項災難，像是923花蓮光復洪災。(記者黃政嘉攝)

慈濟花蓮靜思精舍德昕師父發放證嚴上人祝福的福慧紅包給慈濟志工。(記者黃政嘉攝)

慈濟板橋靜思堂社區歲末祝福活動在園區設攤位，邀民眾參與。(記者黃政嘉攝)

