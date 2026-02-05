「慈濟模式」與NPO永續管理 慈濟六十週年的契機
2026年台北國際書展第二天，慈濟傳播人文志業基金會於展場舉辦一場別開生面的「永續治理，讓大愛永傳人間」新書分享講座。現場由慈濟傳播人文志業基金會品牌長林天來主持，邀請金書獎作家傅瑋瓊，與國立臺灣大學管理學院院長陳家麟、慈濟慈善基金會執行長顏博文展開深度對談。適逢慈濟基金會成立屆滿六十週年，這場跨界合作不僅梳理了慈濟一甲子的志業精神，更展現了非營利組織（NPO）與學術界融合治理的新里程碑。
顏博文：將「慈濟魔術」具象化 打造可交流的國際認證模式
慈濟慈善基金會執行長顏博文表示，慈濟從六十年前僅由五位弟子與三十位家庭主婦發起的「草根性」組織，至今已擴展至全球六十多個國家、擁有超過六百八十個辦事處，這段從草根到全球化的歷程實屬不易。顏博文執行長把證嚴上人帶出來慈濟稱為「慈濟魔術模式」，他希望把這些「原則性管理」(Principle-based)的「慈濟模式」具象化「主要是希望慈濟的模式在國際可以被討論，可以被交流，那甚至可以互相來學習成為是一個大家可以參考的模式。」
慈濟志工在災難發生時不需刻意動員，就能「自動對齊」且充滿使命感地投入救災，展現出「沒領薪水比領薪水還拼命」的精神。這種精神源自於上人詮釋，從傳統佛教的「如是我聞」到了現代「如是我做」，強調親身實踐而非僅是聽聞法理。此外，顏執行長也分享了年輕世代投入志工的契機，以近期花蓮震災為例，網路報名志工的中位數平均僅約28.9歲，顯見青年共創的力量。他特別感謝彼得·杜拉克（Peter Drucker）關於NPO經營的著作啟發，期許這本記錄慈濟轉型與治理的書，能成為NPO經營的參考典範。
陳家麟：管理學融合初心 影響力指標定義永續價值
臺大管理學院院長陳家麟提到，與NPO合作的經驗與過去和盈利組織合作大有不同。他表示，這套客製化課程將管理學中企業經營的五大核心功能（五管），生產、行銷、人力資源、研發與財務管理，也就是「產銷人發財」理論進行淬煉，融入上人「讓大愛傳遞社會」的初心，轉化為可學習、可執行的永續經營模式。陳院長強調，NPO的評估不應僅看活動場次等數字，而應關注「影響力指標」，思考如何利用有限資源發揮最大的社會價值。
陳院長特別感佩顏博文執行長的用心，從課程發想到設計，甚至在開課前親自與每一位教授面談，確保教授們理解慈濟的組織架構與用語，達成「有效溝通」。此外，顏執行長更是全勤，全程親自參與課程，與學員一同學習。陳院長引用上人「用心去想、用心去修、用心去說、用心去做」的智慧，勉勵領導者從同理心出發，深刻理解社會痛點並積極實踐。他指出與年輕世代的連結是轉型關鍵，隨著大環境與科技的改變，組織若不重新思考與定位，透過重新連結與重塑影響力，讓年輕人感受到自己能對社會產生實質改變，進而願意加入，將難以生存。他在課程中特別提及的概念強調「不創新就會滅亡」，認為唯有透過轉型，才能讓組織的初心與善念持續傳承。他也強調一學期的期末報告並非終點，而是實踐永續治理的新起點。
傅瑋瓊：記錄「竹筒歲月」的精進精神 見證跨界承擔
作者傅瑋瓊分享她在書寫過程中深受慈濟人「精進」精神的感動，在深入了解慈濟歷史後，她感嘆「慈濟可以到這邊60年，絕對不是一步登天，這個精神真的是非常、非常值得流傳下來。」。她提到，為了與慈濟步調一致，她觀察到慈濟志工與高階主管每日清晨四點即開始聞法精進，這種數十年如一日的堅持，是慈濟能影響全球的核心動力。
傅瑋瓊也講述了「竹筒歲月」的故事，強調慈濟精神並非要求鉅額捐款，而是鼓勵每人每日落下一分善念。她表示，看到如顏執行長這般曾任科技業千億營業額的高階經理人，願轉身擔任無給職志工，這種具備強大使命感的承擔，讓她深感有必要詳實記錄這段與臺大合作的EMBA專案課程，見證慈濟如何透過制度化與科學化的治理，讓大愛精神傳遞百年、千年。
這場分享會不僅是一本書的發布，更是慈濟在六十週年之際，對外展示其如何透過學術賦能實現組織轉型，為非營利組織的永續治理解開新篇章。
二〇二六年台北國際書展於台北世界貿易中心展覽一館，展期自二月三日起至二月八日止，每日上午十時開放參觀。為推廣社會閱讀風氣，慈濟展位針對場內各類書籍提供展場限定優惠，涵蓋智慧、醫療、童書及療癒型等多樣化領域，現場書籍全面享有七五折優惠，旨在減輕讀者購書負擔，提升全民閱讀品質。
除了直接的折扣回饋，該機構亦透過數位互動與實體講座規劃，提供多項購書抵用回饋。參觀民眾若參與現場舉辦的「法華心籤」互動遊戲，即可獲得五十元購書抵用卷。此外，民眾若透過大愛之友行動通訊官方帳號進行登記與報名，參加特定主題活動亦可享有額外回饋，例如報名繪本講座可獲得一百元抵用卷，而報名主題廣場或沙龍講座則可獲得一百五十元抵用卷。相關活動細節與具體報名流程，民眾可至官方網站進行查詢，該展位致力於透過多元的互動模式，讓閱讀深入大眾日常生活。書展網站https://daai.pse.is/8kxw98、大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67。
撰文、攝影／大愛電視
