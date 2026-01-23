慈濟歲末感恩高雄企業 共善合作實踐永續共行

▲慈濟基金會舉辦「企業共善感謝狀頒發儀式」，邀請大高雄多家在地企業代表齊聚一堂，表彰其長期投入社會關懷、環保永續與人文教育的努力與成果。

【記者 王雯玲／高雄 報導】慈濟基金會今(23)日上午在高雄靜思堂舉辦「企業共善感謝狀頒發儀式」，邀請大高雄多家在地企業代表齊聚一堂，表彰其長期投入社會關懷、環保永續與人文教育的努力與成果。活動由慈濟基金會執行長顏博文向各企業代表致意，展現慈濟與企業攜手推動社會向善的決心。歲末年終之際，慈濟攜手企業夥伴感恩及祝福，更是對彼此堅定共善理念、永續共行的具體實踐。

慈濟基金會長期致力於推動環保、教育與社會關懷，並積極與企業界合作，將慈濟理念融入企業社會責任的行動。顏博文執行長在致詞中指出：「企業不僅是經濟發展的重要力量，更是推動社會永續轉型的關鍵群體。透過共善行動，希望將慈濟的慈悲理念與企業的資源整合，擴大正向社會影響力，讓幸福不只是口號，而是可實踐的行動。」

廣告 廣告

顏執行長強調，慈濟與企業的合作不僅是資源共享，更是理念的融合。企業在追求經濟效益的同時，若能兼顧社會責任，便能形成一股推動社會進步的強大力量。慈濟透過感謝狀頒發，肯定企業在公益上的付出，並期盼未來能有更多企業加入共善行列，讓善的力量持續擴散。

獲頒感謝狀的二十家企業涵蓋製造、運輸、科技、餐飲、飯店、建設、綠能等多元領域，包含九乘九文具、聖峰通運、尚城建設、春木建設、承鑫機車行、龍盛精密、合眾冷凍、傑友科技、高雄信宗大飯店、合心開發、大哉良食、立重紙業、凌亞、皇裕建設、主幼實業、方師傅、京典開發、聯豐麵粉、愛倫食品、大林電子，展現高雄在地企業對公益的高度參與與支持，這些企業在各自領域中展現專業，同時也在公益上付出心力，形成「產業多元、善行一致」的社會典範。

歲末年終，是回顧與感恩的時刻。慈濟藉由舉辦感謝狀頒發儀式，邀請企業共同回顧一年來的善行成果，並展望來年的合作方向。慈濟指出，過去一年，企業夥伴在環保推廣、社會關懷、教育支持等方面，與慈濟攜手推動多項計畫，讓善的力量深入社會各個角落。

在環保方面，部分企業積極響應慈濟的資源回收與減碳行動，推動綠色生產與永續經營；在社會關懷方面，企業支持弱勢族群，參與慈濟的急難救助與醫療援助；在人文教育方面，企業贊助慈濟的教育計畫，協助培養下一代的品德與智慧。這些行動不僅提升企業形象，更為社會注入溫暖與希望。

慈濟強調，未來將持續深化與企業的合作，推動更多具體的永續行動與慈善計畫。透過共善平台，慈濟希望能整合更多資源，讓企業在履行社會責任的同時，也能獲得精神上的成就感。慈濟期盼，企業不僅是經濟的推手，更能成為社會善行的領航者。（圖／記者王雯玲翻攝）