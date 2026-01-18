慈濟歲末祝福凝聚社區善念 不分年齡共襄盛舉

(觀傳媒中彰投新聞)【記者周厚賢／彰化報導】歲末年終之際，慈濟基金會懷抱感恩之心，感謝社會大眾過去一年對慈濟志業的支持與護持，特別舉辦多場「歲末祝福暨感恩會」，邀請來自各地的善心人士齊聚一堂。在莊嚴肅穆的氛圍中，由代表上人的兩位法師帶領，以虔誠的心表達深深的感謝，讓會場洋溢濃厚的慈悲恩情，也讓與會大眾在祝福聲中，以更正向、歡喜的心迎接新的一年。

邁入一甲子的慈濟，在證嚴法師濟世救人的精神號召下感動成千上萬的民眾追隨而形成社會最大的力量。（圖／記者周厚賢攝）

一般人提起「慈濟」，第一印象往往是「哪裡有災難，慈濟人一定第一個到、最後一個離開」。然而在證嚴法師心中，這些付出的師兄師姐，正是來自社會各階層、擁有最純淨善念、最真誠發願的一群人。值此迎新送舊之際，證嚴法師特別感念過去一年，從臺灣到國際間，無數為救災、濟貧而付出的慈濟志工。17日上午的其中一梯次活動，來自員林二區的八百餘位民眾共襄盛舉，年齡橫跨甚廣，從八十多歲的長者到十多歲的國小學童，不分年齡，只為追求信仰的真誠，齊聚慈濟基金會秀水精舍，感受正向能量的洗滌。

▲儘管沒有皈依佛法，但受到慈濟感召驅使更多民眾在慈濟的志業裡更正向。（圖／記者周厚賢攝）

活動中，以謙卑沉靜的心，在虔誠梵唄聲中為大眾祈福，祝願新的一年更加平安順遂，也為舊一年所累積的善行畫下圓滿句點，讓參與民眾在莊嚴氛圍中，感受佛恩、法喜充滿。帶隊參與的大明里里長張政岳表示，這樣的歲末祝福活動，彷彿已成為每年開春前不可或缺的儀式感；民眾李明都也分享，新的一年一定要來慈濟，在莊嚴寧靜的環境中，祈求世界更好、社會更安定，也期盼將這份正向能量帶回家中，祝福全家健康幸福。