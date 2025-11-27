慈濟歲末祝福愛灑高戒所 手語傳情阿明師兄幽默說法

高雄戒治所齊賢樓大禮堂近日洋溢著溫馨與感動，慈濟基金會高雄分會由孫再興組隊長帶領十七位慈濟團隊，配合大愛電視台，共同舉辦了「慈濟歲末祝福愛灑高戒所活動」，共有一百二十八名收容人參與，為歲末寒冬注入一股暖流。(見圖)

主辦單位今(廿七)日說明，該活動以手語演繹「人間有愛」揭開序幕，組隊人員以柔美手語傳達關懷與祝福，營造靜謐祥和的氛圍；接續由大愛電視台主持人阿明（黃添明先生）帶來【阿明師兄來報喜】單元，以幽默風趣的鄉土語調與善解人心的甘草特質，分享「生日是有生之日」、「善因得善果」等觀念，將佛法智慧與日常心法輕鬆結合，引發現場陣陣笑聲與深思。

慈濟基金會並以影片介紹「福慧紅包」的製作過程與象徵意義，帶領收容人理解紅包中所蘊含的祝福與期許，現場亦播放證嚴上人歲末祝福影片，所有參與者共同合掌祈願，在靜思語與善念中，為新的一年播下希望的種子。

當日活動的高潮，是莊重的福慧紅包發放儀式，每位收容人都從阿明師兄手中接過這份沉甸甸的祝福，感受著社會的溫情與再生的希望。

鄭翠芬所長表示，希望藉由歲末祝福活動，陪伴收容人於年終時刻自我省思、重新立願，也祈願人人在心中培養善因，於來年收穫平安與喜樂的果實。