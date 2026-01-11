慈濟歲末祝福 感謝鏟子超人

慈濟基金會基隆區歲末祝福感恩會登場，基隆市副市長邱佩琳率巿府團隊出席，並代表市長謝國樑祝福感恩會圓滿順利。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

慈濟基金會基隆區歲末祝福感恩會十日與十一日一連兩天於基隆慈濟靜思堂舉行，基隆市副市長邱佩琳受邀出席，並代表市長謝國樑祝福感恩會圓滿順利，勉勵大家在新的一年共同發好願、行好願，願行圓滿，為社會注入更多溫暖與希望。

邱佩琳表示，自己同樣身為慈濟人，長年將慈濟人文精神「感恩、尊重、愛」落實於日常生活與公共服務中。進入基隆市政府服務後，常需面對不同的挑戰，每當感到疲憊時，慈濟的人文精神就如同一股甘露，讓內心重新安定下來，也提醒自己以更柔軟而堅定的心，持續為市民服務。

多位書法大師於現場寫春聯，增添年節氣氛。（記者鄭鈞云攝）

邱佩琳指出，回顧過去一年，台灣各地天災與意外事故頻仍，社會人心難免浮動不安，但慈濟人總是在大眾最需要的地方默默付出、承擔責任，令人由衷敬佩。今年一月八日基隆市首座由校園空間轉型而成的日間照顧機構「慈濟光隆日照中心」正式啟用，該中心由慈濟基金會設立，慈濟的用心與付出，讓社會各界深受感動。

靜思精舍德宇法師及德玵法師轉達證嚴法師及全球慈濟人的祝福。（記者鄭鈞云攝）

活動中，靜思精舍德宇法師及德玵法師轉達證嚴法師及全球慈濟人的祝福，並透過《大藏經》回顧二０二五年全球所發生的重要事件。法師表示，雖然世界各地災難頻仍，但也在其中看見人性光輝與希望的力量。去年九月下旬前往花蓮光復協助清掃時，除慈濟志工外，還有許多自發性攜帶清潔工具前來協助的民眾；當列車抵達光復站時，全車乘客一同下車投入清掃行列，展現人與人之間互助互愛的溫暖與美善。法師也鼓勵在場會眾，每日發一善願，讓善念累積，為社會帶來更多祥和力量。

靜思精舍法師發六十週年福慧紅包，民眾雙手合十排隊領取。（記者鄭鈞云攝）

活動尾聲，現場會眾排隊領取上人致贈的「福慧紅包」，這份承載善念與祝福的紅包自一九九０年（民國七十九年）起，將靜思語版稅轉化為不同年份的福慧紅包，象徵上人與慈濟人長年不變的願行。邱佩琳也提醒大家，這是一份會「發酵」的紅包，期盼大家將善念延續，讓愛與祝福成為世代相傳的珍貴傳家寶。