慈濟環保輔具 走向需要的人

無心插柳柳成蔭，或許能用這一句話，來形容慈濟環保輔具平台的成立。因為當初並非刻意收集，而是志工在環保站，看見許多被丟棄的輔具，同時又發現偏鄉民眾，有輔具需求，因此環保與慈善開始結合，並且默默做出成績。直到現在全台各縣市，都有多個環保輔具平台據點，各自有收納的地方、又能互相支援。不過輔具種類、樣式多，甚至很重，因此只靠資深志工，心有餘而力不足，於是像新北的新泰據點，就大量招募青年志工，運用假日，協助完成一項項任務。

慈濟志工 劉惟克：「我今年30歲。」

慈濟志工 林忠志：「我現在25(歲)。」

慈濟志工 許正維：「還沒45歲。」

「先開兩張病床。」

事業全力衝刺的年紀，平日晚上，不在家放鬆，聚集在慈濟環保輔具據點，臉上沒有一絲疲態。

「這個有點髒耶，還沒有另一床誇張，還有味道是不是，等一下可以分享，不要不要。」

慈濟志工 許正維：「搬一個病床大概30分鐘 1個小時，我們就可以完成這樣的任務，所以透過六日的時間，或者是下班的時間，也許你就可以幫助一個家庭，或者是幫助一個病苦的人。」

慈濟志工 蔡直：「我們剛成立(環保輔具據點)一般都是，由環保菩薩來承擔，那 我們會覺得說，其實環保菩薩年紀都有了，所以我們就從環保輔具的窗口，開始找他們的小孩子來協助。」

慈濟志工 林忠志：「一個病床要抬到4樓上去 講真的，也是對他們(資深志工)也滿吃力的。」

誰也沒想過，原本只是看見環保站裡、堪用輔具丟了可惜，又有人家需要輔具救急，而拉起供需橋梁，如今做出口碑，變成資源平台，八年前，一年全台受益戶數112戶次，現在已經超過2萬9千戶次。

慈濟志工 顏煌彬：「都做到受傷了，腰閃到 腳扭到 手挽到，這個家常便飯啦，每天會發生的事。」

慈濟志工 顏煌彬：「需要的人那麼多，我們就補政府不足的地方，(買輔具)政府跟你出七成 八成，你要(自付)兩成 三成，可是有的案家，他說他連兩成 三成，他都付不出來。」

打開群組，訊息大量湧入，一天電話接一百通、也是正常。因為平台大門永遠敞開，上網搜尋慈濟環保輔具平台，找到QR CODE，加入之後、填寫表單，就能免費申請。

慈濟志工 顏煌彬：「(一開始)想做的就是說，給我們的法親 跟一般低收入戶，需要幫助的人，設定在這個裡面，到最後我們做出口碑了，而且東西也增加了，我們就會增加說 一般家庭，也可以跟我們一起來申請。」

現在許多據點供不應求，比如台北關渡，平均一個月送出210件，回收回來的卻只有80件。但也因為愛心十方湧入，平台裡的輔具，不只輪椅、電動床，小孩特殊輔具等稀缺昂貴資源，也開始流動，甚至因此吸引社區民眾來幫忙。

環保輔具志工 許秀娟：「公公突然間中風，台北的家人知道這個消息之後，就馬上告訴我說就是，慈濟可以幫忙借我們輔具，這樣的機緣下 然後就覺得，我覺得可以去幫助更多人，就是像我一樣，可能不知道有這樣的消息的人。」

慈濟志工 蔡直：「送病床就表示說，案家是生病的狀態。」

慈濟志工 蔡直：「所以我們都會全部圍起來，找他們家人一起來，圍在案家的旁邊，為他獻上一首祝福的歌。」

慈濟志工 劉惟克：「做完 我很累，可是我心中充滿了那種高興，以前那種花錢的快樂，讓我覺得說 沒有比我搬病床，人家跟我說謝謝，那種心裡來自的開心 更開心。」

他們都說，輔具服務這條路上，不會被時間綁住，又體會到太多感動，案家的謝謝二字，或一個眼神，就心滿意足，也讓身體的累、變得微不足道，就是這股吸引力，讓他們深深著迷，持續共創善影響力。

