慈濟空拍隊 新手試飛經驗傳承

慈濟空拍隊日前前往台南大內的月世界研習，慈濟慈善基金會副執行長劉效成，也全程參與，因為花蓮光復鄉九月發生堰塞湖潰堤，他發現空拍真的很重要，希望更多人能投入空拍行列。這裡地形奇特，有助於學員練習空拍的技巧，資深的志工手把手教導，讓新手志工試飛，掌握熟悉度後，未來也能運用在救災，發揮良能。

來到空拍的場地，台南大內的月世界，這裡的地表有如月球表面，山脈陡峭，稜線分明，空拍難度頗高。空拍隊隊員們分組，開始練習。

慈濟空拍隊員 吳彥同：「我避障沒有開 (避障要開) 要，(避障沒開 太危險)， 可以了 可以了 起飛就有開 。有了 OK了 讓妳飛看看，我現在飛到一個很安全的高度，你這邊很安全。」

新手上陣難免緊張，資深的隊員手把手教學。這次的空拍研習，80多人參加。慈濟慈善基金會副執行長也全程參與。

慈濟空拍隊員 楊凱誠：「這個目標物，空拍機這樣 ，這個鏡頭這樣，(所以鏡頭再往下)，這就是運鏡 這就是要慢慢來，練手指的絲滑感。」

副執行長說，9月23號花蓮光復鄉堰塞湖潰堤，造成嚴重災情，他看見慈濟空拍團隊發揮很大的作用，希望空拍隊，還能有更多的可能。

慈濟慈善基金會副執行長 劉效成：「在運送物資的部分，包括 假設有一些道路中斷，或者是像被困在山區的時候，我們有沒有辦法去送餐食 水，執行長說甚至福慧床，我還在思考那個重量 那個平衡。」

災難的形態越來越複雜，未來必須要建立團隊，各司其職，發揮最大的效力，讓救災更有韌性。

