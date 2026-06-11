慈濟端午送粽關懷花蓮榮家 萬粽一心齊抗老暖入長輩心

慈濟功德會端午佳節前夕帶著慈濟上人的粽子與祝福前來關懷慰問榮家的長輩們。(花蓮榮家提供)

（另開新視窗）

記者林中行／花蓮報導

長期關懷花蓮榮家的慈濟功德會，端午佳節前夕帶著慈濟上人的祝福前來關懷慰問榮家的長輩們，趁著端午佳前夕，帶著粽子傳遞暖心祝福，尤其，每位長輩拿到熱騰騰的粽子，這份最即時的暖流更是直入每位長輩的心，長輩們一起哼唱端午節的歌謠，現場倍感節慶的溫馨與熱鬧。

慈濟志工室主任顏惠美表示，上人感念過去勞苦功高、保家衛國的榮民長輩，及臺灣子弟願意從軍接下重責大任的使命，也感恩榮家對榮民、榮眷的照顧，因應高齡化社會的到來，呼籲大家一起投入長期照顧服務，種下更寬廣的福田，讓善的循環能延伸到社會各個角落。

廣告 廣告

顏惠美指出，就像慈濟上人最初竹筒歲月的精神，每天持續不斷的善念，一起為臺灣社會及全世界祈福。此次每顆粽子都是慈濟師父、志工們清晨四點天未亮的時刻，就在廚房裡齊心協力、各司其職認真完成，而粽子裡豐富餡料代表著慈濟滿滿祝福的心意，希望讓每一位拿到粽子的人都能感受到愛與關懷。

花蓮榮家主任游文勇表示，非常感謝慈濟功德會的師兄、師姐們每到佳節前夕就想到榮家長輩，這份及時又充滿溫度的行動力令人欽佩與感動，萬粽一心代表起點，乘著與善同行的列車，花蓮榮家未來將持續結合社會資源，讓善念循環在榮家，共同營造安心、舒適且有尊嚴的頤養環境，讓每位長輩都能安享幸福晚年。