慈濟緣續長情 慈大校友企業與志業體簽約合作

十二月五日，慈濟醫療、慈濟大學以及慈濟大學校友會的企業校友，在新店靜思堂，首次簽署合作備忘錄，其中包含醫療生理資訊傳輸的、馬雅資訊股份有限公司；專精在病原體基因定序檢測的亞洲準譯股份有限公司，以及致力於ESG的，領導力企業管理顧問有限公司。期待強強聯手、相互加乘，挖掘更多學界、醫界和產業界優秀人才，既開啟校友企業與慈濟醫療，教育志業共同攜手合作的新頁，更代表慈大畢業校友回饋母校、不忘本的深重情意。

廣告 廣告

簽約現場由醫療志業林俊龍執行長、教育志業王本榮執行長、慈濟大學陳宗鹰副校長、慈大校友會張群明理事長與三位企業校友共同簽訂。企業校友分別是馬雅資訊黃崇益幕僚長（第一屆公衛系校友），投入在醫療生理資訊傳輸，包含血液透析、呼吸、麻醉、加護病房等醫療資訊傳輸與連結。亞洲準譯李定寰營運長（第五屆公衛系校友），專精在病原體基因定序檢測，提供定序儀及定序試劑。領導力企業管理顧問公司王聖源總經理（第五屆公衛系校友），協助企業建立完善的管理制度，致力於ESG輔導、碳盤查、碳足跡查證，各式ISO稽核員及企業內訓。

慈濟醫療志業林俊龍執行長表示，非常欣慰看到慈濟大學的畢業生在社會與專業領域皆展現卓越貢獻。今日的簽約儀式，不僅象徵校友願意回饋母校與醫院，也為未來更緊密的合作開啟新的起點。期盼透過此次機會，讓更多校友了解如何與學校、醫院攜手合作，共同推動更完善的連結與支持。也希望藉由此次合作，讓更多人看見慈大校友在社會與專業上的亮眼表現，並以行動共同推動慈濟理念與四大志業深入社會、持續擴展。今日的簽約只是開始，期待更多校友加入，共創更良善的循環與力量。

慈大校友會張群明理事長表示，慈濟大學從學生時期便給予我們許多照顧與支持。如今校友在各領域都有亮眼表現，上人說：「慈濟志業是希望大家一起來濟世救人的志業。」我們期盼能藉此機會將校友重新與學校及志業體連結，讓大家發揮所長，共同為上人弘法利生志業而努力。身為花蓮慈濟醫院乳房醫學中心主任，很清楚醫療涵蓋與發展的範疇十分廣泛，因此更需要企業界校友的加入。校友會將秉持誠正信實的理念，推薦合適的校友企業跟醫療志業合作，期待發揮更大力量，造福更多人。期待透過這樣的互動形成良性的循環，讓慈濟大學的校友、在校學生與慈濟志業共同連結，持續向善、向上。

簽約代表之一的領導力企業管理顧問公司王聖源總經理表示，簽約儀式象徵校友與慈濟大學、慈濟志業體之間更緊密的連結。希望能提供慈濟的學弟妹更多實習與職場接軌的機會。身為慈大培養的校友，我更希望能將這份養分回饋母校。今年已有兩位國管系的同學到職實習，讓他們透過實習可以更清楚了解職場所需能力，提早累積實務經驗。若慈大學生未來進入企業工作時，能將慈濟的人文精神帶入職場，相信將會為產業界帶來良善而美好的影響力，激盪出更多正面的火花。

慈大校友會張群明理事長強調，早年因花蓮醫療資源缺乏，證嚴上人一念悲心，歷經千辛萬苦在1986年創建慈濟醫院，也因為東部醫護人才缺乏，為了能永續守護生命、遍尋良師，又創辦慈濟護專與慈濟醫學院，也就是現在的慈濟大學。創校至今，已有三萬多名校友投入在各行各業。

證嚴上人開示：「我們的校友在社會，每一個角落都很有成就，最重要的是要做好人、做好事，一定要做個好人，有好人才會做好事，這就是學校的教育的希望。」慈濟志業體與校友會期待並歡迎各領域校友都能回來再續長情，攜手合作、一起成長。

撰文／慈濟大學；攝影／江寶清