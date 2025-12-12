慈濟美國總會36年 回眸悲心發宏願

迎接慈濟邁向一甲子，來自全美各地，近百位慈濟志工，齊聚位於大洛杉磯的美國總會園區，回顧慈濟在美國36年來的愛心足跡，凝聚守舊行新的行動力。

「北加州，我們回家了。」

北加州慈濟志工 劉喜銘：「(明年是)慈濟的一甲子，所以我覺得是我們(全美志工)，心凝聚在一起。」

慈濟全球志工總督導 黃思賢：「你能夠付出無所求，就是福慧雙修，感恩、尊重、愛是悲智雙運，心寬念純，輕安自在，我們碰到的四大危機，但都是轉機，最重要，最重要，我們聽的是佛經，跟的是上人，修的是自己，別人跟我都沒有關係，只要上人沒有對不起你，你永永遠遠要走人間這個菩薩道。」

「6、5、4、3、2、1，感恩圓滿，感恩。」

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「菩薩們，雲來集，就像那個地藏王菩薩，震的那個旌旗之後，全美國，全部都是震動。」

慈濟美國醫療基金會執行長 鄧博仁：「照顧了病人，看完診，給了藥，就離開，但是要怎麼樣去守住這個愛，是最困難的，我們只要給出，我們的愛，相信病人都感受得到。」

慈濟美國總會副執行長 陳健：「現在在我們身邊的人最重要，現在這個時間最重要，現在這個地方最重要。」

紅十字會總部社區合作夥伴經理 大衛：「之所以能做到(與慈濟有共識)，都是因為，蕭慈光(夏威夷慈濟志工)，她為我們帶來了一個支持，你們善行的機會 我真的很高興，一切都成功了，謝謝你們，我們也很期待能在5個，關鍵領域上 強化彼此的合作，透過志工參與、捐血活動、訓練課程，以及幫助每個社區，在下一次災難發生時，做好準備的機會。」

慈濟奧蘭多聯絡處負責人 林智：「慈濟已經做這件事很多年了，我們也會繼續做下去，並與紅十字會和FEMA合作，幫助更多社區變得更具韌性，以面對未來的挑戰。」

麥金利基金會執行長 安尼爾：「我們(兩個組織)的使命非常相似，所以我看到非常多，未來合作的可能性，尤其是在我們服務，越來越多的社區，幫助更多，有需要的人時，這就是慈濟所做的，也是麥金利所做的事情。」

慈濟華府分會執行長 季正杭：「我們要了解我們合作夥伴，它的核心價值，它的人文，還有它做事的方式，不是說單方面的借力使力，雙方互益互利。」

慈濟美國總會執行長 李瓊薰：「我們再來打開(卡片)，所有家人的祝福都在這邊喔。」

「慈濟美國36，生日快樂。」

