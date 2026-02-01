慈濟臺南四地同步冬令圍爐 發放年節物資及祝福禮

台南慈濟於靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處等四地舉行冬令發放暨圍爐，發放福慧紅包、年節物資及祝福禮給照顧戶。（記者李嘉祥翻攝）

▲台南慈濟於靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處等四地舉行冬令發放暨圍爐，發放福慧紅包、年節物資及祝福禮給照顧戶。（記者李嘉祥翻攝）

年節將近，台南慈濟關懷1484戶弱勢家庭及獨老，2月1日於台南靜思堂、佳里聯絡處、安平聯絡處、新營共修處等四地同時舉行冬令發放暨圍爐活動，除領取「福慧紅包」發放年節物資及祝福禮給照顧戶，並安排義診、義剪、各式應景表演及攤位，總計席開155桌，讓照顧戶提前感受過年氣氛。

冬令發放天氣雖然寒冷，但志工一一為他們在脖子上圍上溫暖的圍巾，讓照顧戶的家人們不僅暖身又暖心；年節物資及祝福禮裝在精緻愛心竹筒提袋中，其中愛心竹筒提袋、春聯是由二個照顧戶家庭孩子回饋慈濟人長期陪伴的愛心創作。南市社會局長郭乃文也出席台南靜思堂場次，與志工一起關懷與祝福。

郭乃文局長表示，曾參加過慈濟過很多種活動，但卻是首次參加冬令發放與照顧戶圍爐，志工在非親非故情形下能與照顧戶猶如家人般親切互動令人感動，紅包祝福屬於慈濟精神、菩薩精神，很高興能第一次看到一個個的家庭，在這裡能得到真正祝福，且能將力量帶回去。」

慈濟長期關懷的照顧戶也分享其歷程與感恩。70多歲的黃爺爺獨居，慈濟除協助房租，更媒合住家附近素食店提供愛心便當。陪伴志工張旺村說，初接觸黃爺爺時覺得他的身體狀況不是很好，腳部關節有發炎，走路不太順，但是現在吃素一段時間後，血管可能比較通暢，精神也變好了；黃爺爺說，因為飲食有足夠的營養，在社區也有利用空間運動，身體更健康，走路更穩了。

邱女士獨自撫養三個小孩，讀小學二年級的大女兒原本課業落後，參加慈濟與成大合辦的課輔班後，在大學生引導與陪伴下學業進步許多，也因此獲得成就感，個性更加開朗；邱女士帶著三個孩子出席分享，感謝一年多來志工每個月固定來關心，我自己目前在家做代工，生活上還算穩定，感謝慈濟師兄姊的陪伴，讓心靈有了依靠。

慈濟基金會強調，今年全台將辦理56場冬令發放暨圍爐活動，預計將近2萬7千個家庭受惠，無法親自到場的照顧戶或獨老，將由慈濟志工逐戶發放。