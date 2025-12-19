慈濟臺東樂齡站舉辦火鍋圍爐 凝聚陪伴力量如暖流

歲末年終，慈濟臺東四維C級巷弄長照站規劃溫馨圍爐活動，讓長者在歡喜的氛圍中團聚。

志工們一早便投入準備工作，洗菜、切菜、備料分工有序。

慈濟志工合力為長照站的長者準備養生火鍋餐

猶如家中長輩，受大家非常敬重的慈濟臺東志工李爺爺（左），祝福大家心存善念，新的一年平安吉祥。

慈濟志工和長者分享感想

慈濟志工分送小點心給長照站長者

歲末年終，慈濟臺東四維C級巷弄長照站規劃溫馨圍爐活動，讓長者在歡喜的氛圍中團聚。志工們一早便投入準備工作，洗菜、切菜、備料分工有序，走進據點就能感受到濃濃的年節氣息與家的溫暖，志工和長者每個人都懷著感恩的心彼此祝福，快樂迎接新的一年。

圍爐活動前，長照站仍照常進行課程，由林素月老師帶領桌遊活動，透過簡單的積木堆疊，引導長者動腦、動手，也在互動中增進彼此交流，現場笑聲不斷。

廚房內外，生活組張麗秋、邱薪蓉師姊與各桌桌長在主廚顏品師姊的帶領下，合力張羅蔬食火鍋餐。近午時分，桌長們端著一鍋鍋熱氣蒸騰的火鍋進場，上菜秀搭配誠心齋戒的音樂，為每桌緩緩開爐點火。隨後，由范德漳師兄帶領大家唱誦供養歌，在莊嚴與溫馨的氛圍中，正式展開圍爐時光。

現場也安排祝福分享，和氣長楊淳安師姊、知音合心李壬癸師兄與林素月老師，先後為大家送上誠摯祝福，感恩長者們長期參與樂齡課程，彼此陪伴、共同成長，並祝福大家新的一年身體健康、心情自在、日日平安。

據點也邀請歷年受證的「樂齡之光」張玉芳師姊、賴淑慧師姊，以及今年即將受證的母女檔林美月師姊、游璧華師姊，一同上臺分享參與樂齡站的喜悅與成長歷程。長期陪伴據點、默默耕耘的培育組施淑珍師姊，也送上誠摯祝福，肯定長者們持續精進、勇於付出的生命力量。林美月師姊、游璧華師姊貼心準備小點心，與現場大眾分享。

游璧華師姊感性的說，媽媽確診後，身體狀況不太穩定，安排參與樂齡，因為與大家不熟，媽媽來一次就不想來了，後來在大家的陪伴下持續來了二次、三次，到後來除非有重要的事，從不輕易請假，感恩漢倫師姊、素月師姊、各位桌長與樂齡工作團隊的付出，讓長者們都能在這裡感受到幸福。

她笑說，今天一踏進樂齡站就聞到香氣四溢的味道，令人感動，特別感謝顏品師姊的用心準備。璧華師姊說：「我的快樂，來自於親愛的您們。」，祝福在場長者健康、平安、快樂。

蘇雪真長者坦白說，先生離世後，自己獨自生活，所幸有信仰的力量，也加入慈濟長照樂齡課程，讓她擁有兩個如家人般的大家庭，若沒有這份溫暖與大家的協助，自己的健康狀況難以維持穩定，她對所有志工深表感謝。

活動尾聲，全體長者與志工一同感恩所有默默付出的工作團隊，為這場充滿愛與陪伴的圍爐畫下圓滿句點，透過樂齡站的用心陪伴，不僅讓長者在年節前感受到團聚的溫暖，也再次展現社區互助與關懷的力量。