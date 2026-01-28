慈濟與花蓮國中小聯盟 啟動護理人才培育計畫

「百萬成星‧護理有光」育才計畫於２７日啟動，花蓮慈濟醫院、慈濟大學以及花蓮縣教育處、１８所國中校長及衛生局共同響應。

花蓮慈濟醫院、慈濟大學啟動「百萬成星‧護理有光」育才深耕計畫，預計與縣內共18所國中合作，向下扎根，啟動完善的育才和留才規劃，為東部未來培育護理人才。

「百萬成星‧護理有光」育才計畫於２７日啟動，首先舉辦花蓮慈濟醫院、慈濟大學與花蓮各國中聯合人才培育合作說明會，花蓮慈院林欣榮院長感謝教育界參與這項育才計畫。

27日晚花蓮慈濟醫院與慈濟大學舉行與花蓮各國中聯合人才培育合作說明會，由花蓮縣教育處白鴻儀副處長、花蓮縣中小學校長協會劉文彥理事長帶領縣內十八所國中校長參與，花蓮慈院林欣榮院長、陳星助副院長、慈濟大學陳宗鷹副校長以及衛生局朱家祥局長都到場歡迎與說明這項聯合培育人才計畫。

花蓮縣十八所國中校長響應聯合育才計畫，讓每一所學校都成為星光，給予孩子求學和就業的方向。

這項育才深耕計畫，花蓮慈院和慈濟大學以「院校連培」的方式，從五專、二技到碩博士的完全教育，公費就學期間除了生活補助與獎、助學金，等同提供百萬的贊助。就學期間花蓮慈院提供有薪實習，就業無縫接軌，且是東部唯一的醫學中心，以完善的三軌輔導進入職場，加上國際化且完整的進修、訓練、升遷制度、完善的薪資福利，致力以各種優異的條件為花蓮培育並留下人才，提供給年輕學子在生涯、職涯選擇的各項利多。

花蓮慈院林欣榮院長表示，永續醫療中，最重要的就是「人」，少子化和高齡化讓人口海嘯衝擊，在人才難尋的時代，花蓮慈院在人力資源上做了很多的努力，除了提高百分之二十的薪資，也希望所有同仁都能做喜歡的事、以在花蓮慈院工作為榮，這項深耕計畫期待能為花蓮的鄉親培育護理人才，也讓在地子弟、人才都能留在花蓮。

衛生局朱家祥局長表示，在外與醫療機構多所接觸，慈濟護理和醫學院栽培出來的人才在醫界備受青睞，這是慈濟教育和訓練最值得信賴之處。現在所有衛生所的醫師和護理師，衛生局都傾向選擇在地人才來服務鄉親，來獲得留才與服務的雙贏成果。

白鴻儀副處長表示，慈濟以跨域整合的方式，為重視的人才找到合作的方向，是一個很好的開始，從中看到慈濟的用心、也看到慈濟醫院與地方共好的聯盟策略，為花蓮在地的學子提供一個很好的方向和選擇。

花蓮慈濟大學副校長陳宗鷹表示，證嚴上人一直鼓勵大家「一起培養我們的孩子」。慈濟大學是全國唯一有技職護專的體制的大學院校，五專部的護理國考通過率超過八成，以全國成績來看都是相當難得的紀錄，非常鼓勵在地學子來自我實現。

花蓮慈院護理部呂基燕副主任以慈濟護專第四屆畢業生的學姊身分，分享她從專科畢業一路回到母校進修，現在仍在攻讀博士，一路以來受醫院栽培、共同成長，今年花蓮慈院即將迎接40周年，她也即將服務滿30周年。

宜昌國中畢業就讀慈大護理學院五專科的林思妤，她也分享自己過去求學獲得獎學金支持，畢業後到急診服務已經四年，她也加入災難醫療隊接受訓練，工作和生活快樂又充實。

五專部畢業正在二技就讀的黃賀榆是國風國中的校友。黃賀榆表示自己在國中畢業徬徨時，就讀慈濟紓解家庭經濟問題，就學過程中培養了很多能力，並到澳洲國際交流，拓展視野。黃賀榆說，在AI的時代，很多工作將被取代，但視病猶親的精神是無法被取代，也是資產，他鼓勵更多學弟妹一起加入他一起當新生代戰友。

聽取完這項深耕計畫，各中小學校長也拿起手上的校牌名稱，響應「百萬成星‧護理有光」，期待這項教育和醫療的聯盟育才，讓每一道星光都能為在地學子指引方向，開啟人才培育及醫療永續正向循環的未來。

撰文、攝影／吳宛霖