慈濟與花蓮國中小聯盟 啟動護理人才培育計畫

記者湯平／花蓮報導

花蓮慈濟醫院、慈濟大學今（28）日啟動「百萬成星．護理有光」育才深耕計畫，預計與花蓮縣內共18所國中合作、向下扎根，啟動完善的育才和留才規劃，為東部未來培育護理人才。

慈濟醫院表示，這項育才深耕計畫是花蓮慈院和慈濟大學以「院校連培」的方式，從五專、二技到碩博士的完全教育，公費就學期間除了生活補助與獎、助學金，等同提供百萬的贊助。

就學期間花蓮慈院提供有薪實習，就業無縫接軌，且是東部唯一的醫學中心，以完善的三軌輔導進入職場，加上國際化且完整的進修、訓練、升遷制度、完善的薪資福利，致力以各種優異的條件為花蓮培育並留下人才，提供給年輕學子在生涯、職涯選擇的各項利多。

花蓮慈院院長林欣榮表示，永續醫療中，最重要的就是「人」，少子化和高齡化讓人口海嘯衝擊，在人才難尋的時代，花蓮慈院在人力資源上做了很多的努力。

花蓮縣教育處副處長白鴻儀表示，慈濟以跨域整合方式，為重視的人才找到合作的方向，是一個很好的開始，從中看到慈濟的用心，也看到慈濟醫院與地方共好的聯盟策略，為花蓮在地的學子提供一個很好的方向和選擇。

花蓮慈濟大學副校長陳宗鷹表示，證嚴上人一直鼓勵大家「一起培養我們的孩子」。慈濟大學是全國唯一有技職護專的體制的大學院校，五專部的護理國考通過率超過8成，以全國成績來看都是相當難得的紀錄，非常鼓勵在地學子來自我實現。

花蓮慈院護理部主任呂基燕表示，她以慈濟護專第4屆畢業生的學姊身分，分享她從專科畢業一路回到母校進修，現在仍在攻讀博士，一路以來倍受醫院栽培、共同成長，今年花蓮慈院即將迎接40週年，她也即將服務滿30週年。

宜昌國中畢業就讀慈大護理學院五專科的林思妤表示，她求學時獲得獎學金支持，畢業後到急診服務已經4年，她也加入災難醫療隊接受訓練，工作和生活快樂又充實。

花蓮慈濟醫院與慈濟大學啟動「百萬成星．護理有光」育才深耕計畫，與縣內共18所國中合作，為東部未來培育護理人才。(花蓮慈濟醫院提供)