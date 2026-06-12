慈濟興大研發即用型iPSC神經球

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慈濟醫院與中興大學聯合發表「即用型」iPSC神經球研發成果，為巴金森氏症細胞治療帶來新契機。 （花蓮慈濟醫院提供）

（另開新視窗）

記者林中行∕花蓮報導

慈濟醫療法人與中興大學12日聯合發表「即用型」iPSC神經球研發成果。共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞來源多巴胺神經前驅細胞平台，解決目前細胞治療長期面臨的保存、運輸與量產難題，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。

花蓮慈濟醫院長林欣榮教授與慈濟醫療法人創新研發中心團隊張嘉佑博士、興大生命科學系蘇鴻麟教授、以及國璽幹細胞應用技術公司，共同建立可長期冷凍保存的人類誘導型多潛能幹細胞來源多巴胺神經前驅細胞平台，解決目前細胞治療長期面臨的保存、運輸與量產難題。

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慈濟醫院表示，目前臨床主要透過左旋多巴等藥物控制症狀，但無法阻止神經細胞持續流失，因此科學界長期致力於開發神經細胞移植療法，希望從根本補充缺失的多巴胺神經元。

慈濟院指出，此次研究團隊最大的突破，在於建立具備「即用型」潛力的細胞產品平台。團隊利用三維細胞球技術，成功製備可冷凍保存的多巴胺神經前驅細胞，即使經長時間冷凍保存後，解凍仍可維持高度存活率與多巴胺神經特性，移植至巴金森氏症動物模型後，也展現快速且持久的功能恢復效果。

這項技術未來可望讓細胞產品如同疫苗或其他生物製劑一般，先於符合規範的製造中心大量生產並冷凍保存，再配送至各地醫療院所供臨床使用，不僅有助於提升產品品質，也可降低治療成本，提高細胞治療的可近性與普及性。

林欣榮表示，這項研究兼具高效率分化能力、冷凍保存穩定性及安全性評估的多巴胺神經前驅細胞平台，為未來神經退化疾病細胞治療發展奠定重要基礎。團隊未來將持續深化再生醫學與神經科學研究，推動更安全、穩定且有效的細胞治療產品開發，期望為巴金森氏症及其他神經退化疾病患者帶來更多治療希望。

這項研究已登上6月《Nature》旗下國際期刊《npj Parkinson’s Disease》，為巴金森氏症細胞治療邁向全球臨床普及的重要進展。