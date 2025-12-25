慈濟行動教育車 進駐南科實驗中學

慈濟行動教育車首度開進南科實驗中學，推動循環經濟教育。學生透過實作學習資源再生，讓環保知識深植生活中。

慈濟行動教育車，首次來到南科實驗中學。循環經濟有口訣。「愛護我們的地球，瓶瓶罐罐紙電 1 3 5 7 0。」

南科實驗中學生｜劉恩辰：「學到工業循環，讓整體的生態變得更加環保。」

「再利用 清淨回收有大用。」

南科實驗中學老師｜蔡明哲：「他們知道怎麼再生 ，利用這些資源的話，對我們環境都會有更好的保護作用。」

廣告 廣告

開到你身邊的環保教室，告訴你愛地球有方式。「能製作有機肥料 當然是錯啦，答對了。」

南科實驗中學老師｜古韻芬：「了解有關環保，還有資源回收相關的議題，這些都可以落實在我們的生活當中，透過這樣的活動，我相信學生可以獲益非常多。」

南科實驗中學校長｜蔡明輝：「很開心來到我們南科實中，那也謝謝很多師兄師姊，能夠來擔任志工幫忙。」

慈濟志工｜王月治：「慈悲友善大地的話，也必須結合科技來落實環保。」

更多 大愛新聞 報導：

愛要說出口！徐柿妹的悄悄話

規模6以上地震 地質頻率統計解析

