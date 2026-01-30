慈濟行願一甲子：2026台北國際書展雙書齊發，探索大愛永續與創新治理之路

2026年適逢慈濟基金會成立屆滿六十週年，慈濟傳播人文志業基金會將於2月3日至8日的「2026台北國際書展」中，隆重推出由靜思人文與天下文化共同出版的「行願一甲子」以及天下文化出版的「永續治理，讓大愛永傳人間」兩場重量級新書分享講座。這兩部作品分別記錄了慈濟一甲子以來的人道救援足跡，以及如何將慈善志業與現代永續治理接軌的創新歷程，展現慈濟從花蓮走向國際、從傳統走向現代的價值傳承。

(「慈濟永續治理經營論壇」一書共同探討慈濟如何培育中生代人才，將願景制度化)

核心精神：願心的延續與永續的未來

證嚴法師開示「永續不是口說，而是願心的延續」。這兩場講座不僅是對過去六十年的回顧，更是對未來永續發展的展望。從跨越疆界的人道救援，到因應時代需求的組織革新，慈濟致力於打造「全球共善生態圈」，深耕環境永續、社會共榮。



講座2/4：【永續治理，讓大愛永傳人間】聚焦志業創新與傳承

隨著慈濟成長為大型國際非營利組織（NGO），如何導入現代化的治理機制成為關鍵課題。此場講座將探討慈濟如何透過與臺大管理學院高階管理教育發展中心（SEED）合作的「永續治理專班」，由臺大量身訂製共計19堂系列深度管理課程及多場研習講座，培育戰略性人才，推動組織優化、數位轉型與ESG理念。







這是臺大SEED成立十餘年來，首度與NGO/NPO合作，將臺大的學術、慈濟的智慧及各界的專業串聯起來，把知識轉化為利益人間的良能。講座邀請慈濟傳播人文志業中心林天來品牌長擔任主持人兼與談人，和國立臺灣大學管理學院陳家麟院長、慈濟慈善基金會顏博文執行長兩人共同對談。講座亮點由慈濟基金會顏博文執行長分享，如何融合企業管理專業與宗教精神，建立「可複製、可長行」的非營利組織治理典範，透過國際合作夥伴關係與國際認證，讓慈濟的價值獲得全球認同。





(「存乎一心」作者劉濟雨傳授「好命的祕訣」與「生死學必修課」。

講座2/5：【行願一甲子】回望六十載慈悲足跡

慈濟自1966年由證嚴法師創辦，從「三十支竹筒」的克難起步，始終秉持「為佛教、為眾生」的初心。邀請帶大家回顧這段從偏鄉訪貧到全球賑災的漫長行願。以花蓮光復鄉「樺加沙」颱風的救援行動為例，不僅體現了慈濟「走在最前，做到最後」的精神，也展示在防災與關懷同行、行動廚房等慈悲科技應用，以及專業醫療救援上的整合能力。講座邀請靜思書軒營運長蔡青兒擔任引言人，時報文化出版公司董事長趙政岷擔任主持人兼與談人，和資深慈濟志工陳阿桃共同分享，現場並有特別來賓一同見證，證嚴上人帶領慈濟人走過六十年的願行足跡。書中記錄的最大亮點：無數平凡人如何在慈濟路上改變命運，展現「慈悲不是理念，而是一步步踏實走出來的路」。







講座誠摯邀請大家共同見證如何將一念慈悲轉化為改變世界的永恆力量。





(慈濟傳播人文志業於書展中的抬頭引路大氣球)

【新書分享會講座資訊】

地點：2026台北國際書展（世貿一館）展位D527

場次一：2026年2月4日（星期三）15:00-16:00《永續治理，讓大愛永傳人間》

場次二：2026年2月5日（星期四）10:00-11:00《行願一甲子》





【展場限定優惠：購書75折與抵用卷回饋】

為鼓勵閱讀，展區內各類智慧、醫療、童書及療癒型書籍全面75折。現場參與互動活動或講座，透過大愛之友LINE官方帳號登記與報名，還機會可獲得購書抵用卷：

參加「法華心籤」遊戲：50元抵用卷。

透過大愛之友報名繪本講座：100元抵用卷。

透過大愛之友報名主題廣場或沙龍講座：150元抵用卷。

【詳細資訊請查詢官網】

書展網站https://daai.pse.is/8kxw98 大愛之友LINE官方帳號https://daai.pse.is/8kxw67



