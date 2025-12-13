慈濟論壇在香港 以善引導迎接AI挑戰

第十屆慈濟論壇，今年在香港舉辦。主題為「善科技」，慈濟慈善基金會顏博文執行長表示，香港很多企業家、還有學者、以及來自國際的專家，可以來貢獻這個領域的意見。

曹寶記航運集團主席 曹慰德：「道是真理 進化也是真理，提升意識 也就是提升境界。」

從古至今、以至於未來，所有進化過程，都是真實之路。第十屆慈濟論壇，主題結合科技與善經濟，在香港恆生大學及慈濟香港分會舉行。

慈濟慈善基金會執行長 顏博文：「我們希望透過這樣一個論述，能夠把這個，整個在科技上的應用 導引到，像我們稱之為慈悲科技，用在利他 用在慈悲。」

慈濟慈善基金會副執行長 何日生：「上人希望科技 只為善服務，提早注意到，AI所可能帶來的負面影響，在研發的時候 就避免這些，負面的傾向 跟負面的元素，而往善的元素來引導 要做在前面。」

一百多位與會人員，聚焦氣候變遷、極端貧富、AI倫理等全球性的棘手問題，探索科技與人文關懷的深度融合之路。

