慈濟足跡深耕非洲 累計139個國家地區

上人行腳 今天上午 在新店靜思堂，慈善基金會，海外部，傳來新消息，全球慈善足跡，又增加了2 個國家，都在非洲，非別是查德、以及多哥，同時，今天也辛巴威、尚比亞、馬拉威的當地志工，出席溫馨座談，上人讚嘆慈濟人長年耕耘、付出在最需要的地方，而且當地民眾也懂得回饋社會，相當感動。

上人仔細端詳資料，不時跟慈善基金會 海外成員討論，全球慈善行動 又傳來新消息「現在139個國家(地區)，查德在這邊，我們送他們兩套機器 ，白內障(開刀用)，多哥在這裡，協助這兩個國家，同時這兩個新的國家。」

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「提供手術白內障的器具設備，讓他們可以開白內障，目前服務的 我們知道，在查德有2027起 幫他們開白內障，多哥也剛開始 有750例。」

查德，位在非洲中部，多哥，非洲西部，它們距離台灣將近14000公里，人民長期受到疫病侵襲，學童營養不良；加上氣候緊急，乾旱導致土地沙漠化，海岸受侵蝕，居民被迫遷離家園，貧窮比例非常高。慈濟志工，行動勇猛，幫助解決當下困境，精神風範，源自台灣，溫暖體貼，打動人心

證嚴上人開示：「這麼大量 可以受到慈濟的照顧，這是很有福氣 。」

「還有馬拉威 (馬拉威 打招呼) ，好 來 ，(還有尚比亞) 尚比亞 好，(感謝上人 分享)， (媽媽去年就往生了)，現在你在那邊跟你的哥哥，還是弟弟生活，(我現在跟我爸爸和弟弟一起)，爸爸跟弟弟 (是的) ，好 大家都好嗎，(對 非常好 感恩上人)。」

來自辛巴威、馬拉威、尚比亞、莫三比克當地和台灣志工，在世界不同角落，照顧當下生活，用教育扎根，翻轉未來

莫三比克慈濟志工 蔡岱霖 ：「學生去哪裡了呢，去淘金砂，我媽媽叫我去賺錢，賺錢要做什麼，買肥皂。」

莫三比克慈濟志工 蔡岱霖 ：「(家長)看到學生在讀靜思語，他覺得靜思語對她工作 人生 ，非常有用，所以他跟小孩借了一本，都帶在身邊 ，坐公車時候都可以來讀。」

證嚴上人開示：「 很期待 不只是讓他們吃得飽，教育很重要，教育從小孩長大， 自己有辦法去自力更生，將來他有充分的教育 ，他可以回過來 他就是對社會 ，對當地的社會幫助。」

無論是跨越13個地球，還是台灣離島金門，慈悲心未曾改變金門

慈濟志工 洪松柏 ：「訪視 這些義診，還有大同之家的關懷，還有輔具 還有安美專案，PaGamO ，幾乎我們都有入校園。」

蓋房子、提供水源、讓他們溫飽，再用教育翻轉生命，慈濟人，慈悲行動，全球信願行

