慈濟躍入世界知識殿堂！劍橋大學典藏166冊出版品、英國兩大名校齊聲肯定

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘、李衣綸／台北報導

台灣佛教慈濟基金會長年致力推動人文、環境保護與佛教文明研究，近來更獲英國重量級學術機構高度肯定。英國劍橋大學與倫敦大學先後與慈濟展開合作，其中劍橋大學圖書館正式收藏慈濟相關出版品共166冊、34套，涵蓋印順導師、證嚴上人及慈濟學術論述，象徵佛教人文思想進入國際頂尖知識殿堂，也為全球人文典籍保存與跨國學術交流開啟新頁。

這批典藏包括《印順導師年譜》、《靜思法髓妙蓮華》、《中國禪宗史》、《印度佛教思想史》、《慈濟通史·壹》、《九二一地震志工口述歷史》、《慈濟學概論》及《善經濟》等重要文獻，全面呈現慈濟的思想脈絡、人文實踐與慈善行動。促成此次贈書的慈濟基金會副執行長何日生多年深耕佛教文明研究，他表示：「慈濟的法能夠進入劍橋大學典藏，未來百年、千年都可供研究佛教文化與歷史者使用，意義非凡。」

此次收藏緣起於劍橋大學圖書館中文部對何日生博士長期研究的肯定，透過他的引介，使劍橋得以深度認識慈濟的人文出版與佛學論述。這象徵西方學界對「利他、和合、共善」價值的重視，也反映佛教慈悲與行動力在當代全球衝突與環境問題中的解方潛力。慈濟表示，透過「以書為橋」，希望讓佛教慈悲實踐的智慧在世界知識體系中持續流動。

另一方面，倫敦大學亞非學院（SOAS）於10月18日至19日與慈濟共同舉辦「佛法與環保：從綠色生活到環保行動」國際研討會，吸引來自英、美、加、法、丹麥、挪威、香港與台灣等地約80名學者和宗教界人士參與，共同探討佛教倫理在環境與社會議題上的應用。

SOAS院長格雷姆‧厄爾（Graeme Earl）在開幕致詞中讚揚慈濟把價值轉化為行動，「只有當慈悲觸及社會，力量才能延續，慈濟正展現了佛教入世的可能性。」慈濟基金會執行長顏博文則強調，環保不是理念，而是一種生活方式。他分享慈濟自1990年起推動環保志工行動，如今全球已設立超過八千個環保點。

研討會中，多位國際學者從不同角度分析慈濟的環保實踐。維吉尼亞大學教授賀耐嫻（Natasha Heller）指出，慈濟把「感恩」擴展到自然，形成理性消費與跨文化對話的基礎。加州大學聖塔芭芭拉分校楊美惠教授則描述慈濟志工在回收時的專注如「禪修」，不僅療癒人心，也療癒環境。慈濟副執行長何日生在會中分享，善經濟與素食主義在全球生態危機下並非僅是道德倡議，而是切實可行的社會解方。

本次合作與交流，不僅展現慈濟在國際佛教研究與環境倫理領域的扎實成果，也深化佛教智慧與全球議題的連結。從劍橋的典藏到SOAS的跨國研討，慈濟以人文與行動雙軌並行，持續將「利他與共善」的理念向國際推廣。

